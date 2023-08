Mit 150 km/h über die Autobahn : Zwei EU-Staaten lockern ihr Tempolimit – doch bringt das wirklich was?

In Tschechien dürfen Autofahrer auf ausgewählten Strecken bald schneller fahren. In Italien will sich der Verkehrsminister an Deutschland orientieren. Faktisch spricht dafür nichts, sagt eine Expertin.