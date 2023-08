Nach „Freemantle Highway“ Wie E-Autos brandsicherer werden können

Zwei Schlepper haben am Donnerstag die gut 200 Meter lange „Fremantle Highway“ in die Hafenmole von Eemshaven gezogen, mehrere Schiffe sicherten den Transport ab, ein Flugzeug der Küstenwache drehte im Tiefflug seine Runden. Nach gut einer Woche endete das Drama um den brennenden Autofrachter, die Gefahr einer Umweltkatastrophe ist gebannt. Die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) sagt: „Das Wattenmeer entgeht einer potenziell verheerenden Umweltkatastrophe.“

Die Brandursache muss noch ermittelt werden, dafür ist der Flaggenstaat Panama zuständig. Die niederländische Küstenwache vermutet, dass der Akku eines E-Autos schuld war. Fest steht, dass 500 E-Autos an Bord waren. Wenn in Zukunft rein batterieelektrische Fahrzeuge der Normalfall sein sollen, muss geklärt werden, wie fabrikneue Autos in Brand geraten können. Und auch wenn das Sicherheitsniveau statistisch schon sehr hoch ist, muss das Brandrisiko weiter gesenkt werden. Wie das gehen soll, hat Background bei zwei der renommiertesten Batterieforscher Deutschlands erfragt.

Philipp Adelhelm, Professor für Elektrochemie an der Humboldt-Universität Berlin, sagt ganz offen: „Mich hat der Brand auf dem Frachter überrascht.“ Bevor die Ursache feststehe, rate er zur Vorsicht mit Schuldzuweisungen. Lithium-Ionen-Akkus seien generell ziemlich sicher. „Im Flugzeug hat fast jeder ein Smartphone, ein iPad oder einen Laptop dabei. Und es passiert extrem selten was.“ Möglicherweise sei auch beim Laden der E-Autos vor oder während des Transports etwas falsch gemacht worden.

Brandrisiko niedriger als beim Verbrenner

Maximilian Fichtner, geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm, verweist wie sein Kollege Adelhelm darauf, dass das Brandrisiko bei E-Autos wesentlich niedriger sei als bei Verbrennern. Fichtner führt Zahlen von Versicherungen aus Schweden und den USA an, nach denen der Unterschied Faktor 20 bis 30 beträgt.

Das oft angeführte Gegenargument, dass E-Autos im Durchschnitt jünger seien als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, lässt Fichtner nicht gelten: „Das macht nicht Faktor 20 bis 30 aus. Außerdem: Wenn ein E-Auto brennt, dann in jungen Jahren. Meistens handelt es sich um einen Fabrikationsfehler.“

Genau wie in den seltenen Fällen brennender Handyakkus „berühren sich Teile, die das nicht sollen“, erklärt Fichtner. Gerade wenn sich der Stromspeicher beim Be- und Entladen ausdehne und schrumpfe, hätten solche Fehler gravierende Folgen. Konstruktionsfehler sieht er dagegen nicht: „Sonst würden ja viele E-Autos brennen. Aber das hatten wir bisher noch nicht.“

Die überholten Brandschutzvorrichtungen auf den Frachtern wurden bereits kritisiert, doch würden sich immerhin die Feuerwehren weiterentwickeln, lobt Fichtner. „Früher haben sie ein brennendes Auto nur in einen Container mit Wasser gehoben und abgewartet. Heute haben sie spezielle Löschdecken, die die Zufuhr von Sauerstoff stoppen.“

20 bis 30 Mal geringer ist das Brandrisiko bei E-Autos im Vergleich zu Verbrennern.

Noch fortschrittlicher sind sogenannte Löschlanzen, die in das Batteriegehäuse gerammt werden, um von innen zu löschen. Wenn nämlich ein Akku im Laufe eines Brandes aufknackt, ist der Spalt so schmal, dass von außen viel weniger Wasser reinkommt als Feuer raus.

Verbesserungspotenzial bei der Zellchemie

Verbesserungspotenzial gibt es aber auch bei den Batterien selbst. Es fängt an bei der Zellchemie. Lithium-Eisenphosphat hat wegen seiner Brandsicherheit bei Heimspeichern schon längst seinen Siegeszug angetreten und setzt sich auch bei Pkw und vor allem Lkw immer mehr durch. Die Technik ist weder auf Kobalt noch Nickel angewiesen, die Akkus sind zudem kostengünstig und sehr langlebig.

Fichtner schwärmt von der sogenannten Blade-Batterie des chinesischen Herstellers BYD. „Da können Sie einen Nagel reinschlagen oder die Zelle verbiegen, da brennt nichts.“ Die Lithium-Eisenphosphat-Zelle ist lang und flach wie eine Bodendiele. Die Zelle enthält wahrscheinlich keine gewickelten Schichten wie die verbreiteten prismatischen und Rundzellen. Durch die Wicklung steigt das Risiko, dass sich Teile ungewollt berühren.

Die bisherigen Lithium-Ionen-Akkus basieren meist auf der NMC-Chemie (Nickel-Mangan-Cobalt). Fichtner sagt, diese Technik werde auch durch Weiterentwicklungen nicht noch sicherer. Der Unterschied zu Lithium-Eisenphosphat: Die NMC-Zelle spaltet ab einer Temperatur von 200 bis 250 Grad Sauerstoff ab. Der oxidiert dann mit dem Elektrolyten. Dieser verdampft, der Druck steigt, das Gehäuse knackt auf, die Zelle brennt. So kann der Brand von einer Zelle auf die andere überspringen.

Bei der Lithium-Eisenphosphat-Zelle spaltet sich kein Sauerstoff ab, egal, wie heiß es ist. Da aber auch diese Technik einen flüssigen Elektrolyten verwendet, kann es trotzdem zu einem Brand kommen, zum Beispiel durch einen Kurzschluss. Aber das Risiko ist wesentlich niedriger als bei NMC.

Wenn ein E-Auto brennt, dann in jungen Jahren. Meistens handelt es sich um einen Fabrikationsfehler. Maximilian Fichtner, geschäftsführender Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm

Beim Stichwort flüssiger Elektrolyt denken viele sofort an die Feststoffbatterie, die genau darauf nicht angewiesen ist. „Im Idealfall habe ich wenig brennbares Material, nur Kohlenstoff“, sagt Fichtner. „Aber bei Tests zeigt sich, dass die reine Lehre nur dann funktioniert, wenn ich die Zelle in einen Schraubstock einspanne.“ Der keramische Elektrolyt ist nicht nur spröde, er dehnt sich auch aus. Deshalb geht die Tendenz dahin, doch etwas flüssigen Elektrolyten hinzuzugeben. Dadurch ist die Brandlast aber immer noch deutlich niedriger als bei den heutigen NMC-Zellen.

Natrium-Ionen-Akku kostengünstig und sicher

Die Feststoffbatterie gilt jedoch als technisch anspruchsvoll und teuer, mit der Serienfertigung ist bis auf eine Ausnahme erst 2027 bis 2030 zu rechnen. Wesentlich einfacher und kostengünstiger sind Natrium-Ionen-Akkus, die in China bereits vom Band laufen. Auch in Großbritannien und Indien wird daran gearbeitet.

Der führende deutsche Wissenschaftler auf diesem Gebiet ist Philipp Adelhelm. Er forscht schon seit vielen Jahren an der Technik. Er sagt, zumindest Tests im Labor hätten gezeigt, dass Natrium-Ionen-Batterien sicherer seien als die heute gängigen Akkus. Die Energiedichte sei geringer als bei NMC, was natürlich auf der anderen Seite zu einer geringeren Leistung in Relation zum Gewicht führe. Wenn NMC zu hoch geladen werde, könne sich die Zelle zersetzen, Natrium-Ionen nicht. Außerdem hätten die bei „seiner“ Technik verwendeten Elektrolyte eine höhere thermische Stabilität.

Noch offensiver als Adelhelm im Gespräch mit Background äußerte sich Florian Dötz von BASF New Business im Januar auf dem Batterieforum Deutschland. Dötz sagte dort, sein Unternehmen habe eindeutig nachgewiesen, dass die Natrium-Schwefel-Batterie viel sicherer sei als die Lithium-Ionen-Technik. Bei einer mutwilligen Zerstörung einer Zelle habe der Brand nicht auf die Nachbarzellen übergegriffen.

In China werden jetzt die ersten Autos mit den Kochsalz-Akkus gebaut. Offenbar ist das auch eine gute Nachricht für Seeleute auf Frachtern und Feuerwehrmänner.