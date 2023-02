Verbrenner-Aus endgültig beschlossen Was jetzt auf Industrie und Autofahrer zukommt – fünf Antworten

Es ist beschlossene Sache: Ab 2035 dürfen in der EU keine neuen Benzin- oder Dieselautos mehr verkauft werden, die Treibhausgase ausstoßen. Das EU-Parlament billigte am Dienstag in Straßburg die neuen CO2-Vorgaben, worauf sich Unterhändler des EU-Parlaments und der Mitgliedsstaaten bereits vergangenen Oktober verständigt hatten.

