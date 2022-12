Nach Übernahme durch Elon Musk Twitter soll seit Wochen keine Miete mehr für seine Büros bezahlt haben

Seit Elon Musk Ende Oktober Twitter übernommen hat, treibt er den Umbau des Unternehmens stetig voran – was mitunter äußert chaotisch verläuft. Bereits nach der Übernahme hatte Musk die Chef-Etage und die Hälfte der Angestellten entlassen. Und seine Sparbemühungen gehen offenbar weiter.

Wie die „New York Times“ nun unter Berufung auf drei dem Unternehmen nahe stehende Personen berichtet, soll Twitter bereits seit Wochen keine Miete mehr für seinen Hauptsitz in San Francisco und seine anderen Büros, die überall auf der Welt verteilt sind, zahlen.

Twitter hoffe wohl darauf, so schreibt die Zeitung unter Berufung auf zwei mit den Gesprächen vertraute Personen, im Zuge der Verkleinerung des Unternehmens die Mietverträge neu aushandeln zu können. Immobilieninvestmentfirmen und Verwaltungsfirmen hätten diesbezüglich auch schon Beschwerden eingereicht. Ein Sprecher des Unternehmens, dem das Gebäude in San Francisco gehört, wollte sich diesbezüglich nicht gegenüber der „New York Times“ äußern.

Die Sparbemühungen sollen dem Bericht zufolge auch andere Bereiche treffen. So soll das Küchenpersonal entlassen worden sein, außerdem sollen Büromaterialen, industrielle Küchengeräte und Elektronik aus dem Büro in San Francisco zur Versteigerung angeboten werden.

Auch eine Rechnung für private Charterflüge, die Musk in der Woche der Übernahme gebucht habe, soll nicht beglichen worden sein. Die „New York Times“ beruft sich dabei auf eine Klage, die beim Bezirksgericht in New Hampshire eingereicht wurde und die Zeitung einsehen konnte.

Zudem soll es Überlegungen gegeben haben, den bereits entlassenen Mitarbeitern keine Abfindung zu zahlen. Dies sei allerdings wieder verworfen worden. (Tsp)

