Ökonomin Isabella Weber im Gespräch „Die Schuldenbremse ist seit 14 Jahren eine Zukunftsbremse“

Frau Weber, Sie lehren in den USA Volkswirtschaftslehre. Dort wird massiv in die Zukunft der Industrie investiert. Auch in China hat die Regierung nun ein Drei-Prozent-Schulden-Defizit für Investitionen beschlossen. Die deutsche Bundesregierung kürzt dagegen Ausgaben. Kann sich ein Land gesund sparen?

Deutschland spart sich damit ins Abseits, nicht gesund. Im Gegensatz zu den USA und China ist Deutschland schon jetzt in einer Rezession. Der Weltwährungsfonds hat schon vor den Kürzungsentscheidungen projiziert, dass die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 um 0,5 Prozent schrumpfen wird.