Tagesspiegel Plus Opioidkrise nicht nur in den USA : Todesdroge Fentanyl schleicht sich in Europa ein

Fentanyl hat in den USA schon zu einer großen Zahl von Drogentoten geführt. 2024 könnte das Opioid sich auch bei in Europa verbreiten, warnen Experten. Droht uns eine neue Drogenwelle?