Österreichischer Immobilienriese Benko zieht sich aus Führung der Signa-Gruppe zurück

Der österreichische Unternehmensgründer René Benko zieht sich aus der Führung der angeschlagenen Signa-Gruppe zurück. Wie das Unternehmen am Mittwoch bekanntgab, tritt der Milliardär als Vorsitzender des Beirates der Signa Holding GmbH zurück.

Letzte Woche hatte sich René Benko grundsätzlich bereit erklärt, sich aus der angeschlagenen Immobiliengruppe zurückzuziehen. Die Gesellschafter hätten „den Schritt zustimmend und auch positiv zur Kenntnis genommen“, sagte der Unternehmer, der selbst 15 Prozent an der Signa Holding hält.

Kurz zuvor hatte das Handelsblatt über einen Brief berichtet, in dem die Gesellschafter der Signa Holding Benko zum Rückzug aufgefordert hatten, Benko müsse raus aus dem operativen Geschäft, das sei die einzige Möglichkeit, die Signa-Gruppe wieder auf Kurs zu bringen.

Angesichts der Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt geriet das Imperium von Benko zuletzt immer mehr in Bedrängnis. Nach Abschreibungen in Milliardenhöhe auf das Immobilienportfolio und Insolvenzen von Handelsbeteiligungen glauben Investoren nicht mehr, dass Benko die Probleme allein lösen kann.

Die gesamte Immobilienbranche leidet derzeit unter steigenden Zinsen, sinkende Bewertungen und zunehmend vorsichtigen Banken. Benkos Signa-Gruppe aber trifft das besonders: Um aus der Gruppe eine der größten europäischen Immobilienfirmen zu machen, hat Benko ihr hohe Schulden aufgeladen. In Zeiten von Niedrigzinsen und Immobilienboom war das möglich. Unter den neuen Voraussetzungen mit steigenden Zinsen geht diese Strategie nicht mehr auf.

Am Dienstag hatte der Tagesspiegel aus Unternehmenskreisen erfahren, dass der angeschlagene österreichische Immobilienkonzern Signa alle Immobilienprojekte in Berlin stoppt. Dazu gehören die kontrovers diskutierten Vorhaben für die Karstadt-Standorte Hermannplatz und Wedding, die sich noch in der Planungs- und Beteiligungsphase befinden, sowie das „Glance“ in der Franklinstraße, welches bereits in Bau ist. Auch das „P1“ gegenüber des KaDeWe und das Hochhausprojekt „Ku’damm 231“, sowie einige weitere Projekte, sind gestoppt.

In Berlin gehört neben dem „KaDeWe“ mit dem „Upper West“ das höchste Gebäude der Stadt zum Portfolio Signas. „Es werden im Zweifel einige Wochen vergehen, bis klar wird, wie es am Standort Berlin weitergehen kann“, sagte ein Insider dem Tagesspiegel. (Tsp, dpa)