Philosoph zum Stellenwert von Arbeit Warum belügen wir uns selbst, Herr Cholbi?

Herr Cholbi, Sie sind Philosoph an der Universität von Edinburgh und behaupten, dass Arbeit in unserer Gesellschaft eine zu große Rolle spiele. Viele Leute redeten sich ihre Arbeit schön. Woher wollen Sie das wissen?

Es stimmt natürlich, dass viele Menschen sich ihrer Arbeit verbunden fühlen, daraus Stolz und Anerkennung beziehen. Aber wenn man nachhakt, entdeckt man ihre Unzufriedenheit. Zum Beispiel gibt in Umfragen ein großer Teil der Leute an, dass sie glauben, zu lange zu arbeiten, zu wenig Lohn und Anerkennung zu erhalten. Da gibt es also eine Lücke zwischen allgemeiner Zufriedenheit mit der Arbeit und Ablehnung, wenn es um die konkreten Umstände geht.

Diese Lücke füllt eine Ideologie, die Arbeit einen zentralen Stellenwert für die Gesellschaft zumisst. Wenn man jemand sein will, der einen Wert hat, eine erwachsene Identität, dann führt kein Weg um Arbeit herum.

Sie nennen das „adaptive Präferenz“, also Vorliebe durch Gewohnheit.

Genau. Die Menschen passen sich der Welt um sie herum an. Deshalb haben sie es schwer zu erkennen, dass gerade der Stellenwert der Arbeit selbst ein Problem darstellt.

Aber alle Missstände, die Sie genannt haben – Überstunden, eine schlechte Unternehmenskultur, zu niedrige Bezahlung – können doch ebenso ein Argument dafür sein, dass die Arbeitsbedingungen vieler Menschen besser werden müssen. Was führt Sie zu dem Schluss, Arbeit selbst sei das Problem?

Auch ich fände es gut, wenn viele Menschen besser bezahlt wären. Aber mir geht es um einen Lebensstil. Es sollte möglich sein, sein Leben als erfüllt, erfolgreich und glücklich anzusehen, ohne all das an seinem Job zu messen.

Zur Person Philosoph Michael Cholbi © privat Michael Cholbi ist Philosophieprofessor an der Universität von Edinburgh. Zuvor leitete er das California Center for Ethics and Policy in der Stadt Pomona. Cholbi hat Bücher über Kants Ethik, Suizid und Trauer veröffentlicht, außerdem zahlreiche Aufsätze, in denen er sich unter anderem kritisch mit Arbeit auseinandersetzt.

An der Universität begegne ich vielen jungen Menschen, die einen großen Druck spüren. Sie berichten davon, mit zehn Jahren vom Schulberater gefragt worden zu sein: Willst du wirklich den Malunterricht besuchen? Und nicht lieber Physik oder Informatik? Ist dir ein sicherer, gut bezahlter Job denn egal? So etwas zu sagen, ist grausam. Ich meine: Wir reden über Kinder! Ihre Top-Prioritäten sollten Eiscreme, bei ihren Freunden übernachten und Videospiele sein.

Der akademische Betrieb ist berüchtigt für Überstunden. Sie sind Professor. Wie viel arbeiten Sie selbst?

Es ist definitiv kein Nine-to-Five-Job. Es gibt Phasen, in denen ich weniger als acht Stunden arbeite, und solche, in denen es deutlich mehr sind. An einem typischen Tag versuche ich in vier Phasen, jeweils 90 Minuten lang, intensiv zu arbeiten. Dafür mache ich das meist auch am Wochenende.

Das klingt nach weniger Stress als erwartet. Wenn Sie das Ihren Kollegen erzählen, wie reagieren die?

Was sie darüber denken, das weiß ich nicht. Ich finde es mental anspruchsvoll, mich mit komplexen philosophischen Fragen auseinanderzusetzen, erst recht für acht oder mehr Stunden. Aber das, und auch all die Aufgaben, die mich darüber hinaus beanspruchen, wie zu Konferenzen zu reisen, Zuschüsse einzuwerben, Veröffentlichungen anderer Wissenschaftler zu beurteilen –, sind ja nur Nebenprodukte meines beruflichen Erfolgs. Ich wünschte, mehr Berufe wären so flexibel wie meiner. Arbeite ich zu viel, dann basiert das auf meiner eigenen Entscheidung. Ich bin sehr glücklich hier.

Arbeit hat die Religion verdrängt. Michael Cholbi

Reden Sie sich gerade Ihre Arbeit schön?

Ich habe nie behauptet, dass jeder unglücklich mit seiner Arbeit sei oder einen schlechten Job habe. Aber klar: Ich bin natürlich auch von der Ideologie geprägt, die ich beschreibe.

Wie kam es eigentlich dazu, dass Arbeit diese zentrale Rolle einnimmt?

Das reicht mehrere Jahrhunderte zurück, zur protestantischen Arbeitsethik. Damals kam die Idee auf, dass wir mit unserer Arbeit zeigen würden, dass wir von Gott gesegnet sind. Unser materieller Erfolg sei ein Zeugnis der Gunst Gottes.

Der Vater dieser protestantischen Arbeitsethik, Martin Luther, hat mal geschrieben: „Der Mensch ist zum Arbeiten geboren wie der Vogel zum Fliegen”. Was entgegnen Sie?

Manche von uns sind zum Arbeiten geboren. Manche sind Vögel. Aber manche auch nicht.

Arbeit bis zum Umfallen: Manche Menschen halten das für moralisch geboten. © imago images/Panthermedia/AntonioGuillem via www.imago-images.de

Wie ging es weiter mit unserer Arbeitswut?

Die Welt, in der wir heute leben, ist immer noch geprägt von der protestantischen Ethik – aber ohne Protestantismus. Arbeit hat die Religion verdrängt. Die Gesellschaften sind atomisiert. Viele Menschen ziehen oft um und können daher keine engen Beziehungen zu ihrer Umgebung aufbauen. Über diese Leerstelle hilft Arbeit hinweg, sie schafft Sinn, Identität, Zugehörigkeit.

Es gibt ein Essay des britischen Ökonomen John Maynard Keynes mit dem Titel „Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkel“. Er hat ihn 1930 geschrieben und erklärt darin: Wenn wir uns die steigende Produktivität anschauen, dann können wir davon ausgehen, dass in zwei Generationen die Leute nur noch 15 Stunden die Woche arbeiten müssen.

Warum ist das nicht passiert?

Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden die Konsumgesellschaften. Große Häuser, große Wohnungen, längere Urlaube: All diese Dinge wurden für eine breite Mittelschicht erschwinglich. Anstatt den Gewinn an Produktivität dafür zu nutzen, weniger zu arbeiten, haben die Menschen entschieden, mehr zu kaufen.

Wie sollen wir alle weniger arbeiten, ohne weniger zu verdienen?

Wenn wir uns die vielen Versuche einer Vier-Tage-Woche anschauen, dann stellen wir immer wieder fest, dass die Menschen dabei nicht weniger leisten. Wir sind eben keine Maschinen. Wenn wir zu viel arbeiten, sinkt unsere Leistung so sehr, dass es nichts mehr bringt.

Heute versagt das Versprechen, dass sich Anstrengung lohnt, immer mehr. Michael Cholbi

Was, wenn manche Menschen erkennen, dass ihnen auch vier Tage zu viel sind?

Ich glaube, es muss einen Weg geben, finanzielle Sicherheit und Arbeit voneinander zu lösen. Darum befürworte ich das bedingungslose Grundeinkommen. Manche werden dann weiterhin 40 oder 50 Jahre in Vollzeit arbeiten. Andere lieber 20 oder 25 Stunden. Das ist doch eine attraktive, durch und durch liberale Vision. Es gibt in der Philosophie eine lange Diskussion, ob es zum Beispiel auch Menschen möglich sein sollte, den ganzen Tag am Strand zu spazieren und Steine zu sammeln. Ich denke, das sollte es. Eine gesunde Gesellschaft braucht eine Diversität an Lebensmodellen.

Was macht Sie sicher, dass nicht 99 Prozent der Menschen sich für den Strand entscheiden würden?

Seit den 60er-Jahren gibt es Versuche mit dem Grundeinkommen. Sie haben ergeben, dass vor allem die Menschen weniger arbeiten, bei denen das sowieso naheliegt – zum Beispiel Eltern mit Babys. Die anderen aber haben ihre Stunden meist nur ein wenig reduziert. Arbeit als Sinnquelle spielt weiterhin eine Rolle in ihrem Leben. Das ist auch nicht problematisch, solange sie die Wahl dazu haben. Das sehen wir bei Rentnern, die nach ihrem Berufsleben noch freiwillig zehn Stunden im Tierheim arbeiten oder in der Grundschule. Es erfüllt sie.

Sollte man sein Leben auch mit Surfen verbringen können? © REUTERS/Shannon Stapleton

Sie schreiben, es sei moralisch akzeptabel, nicht zu arbeiten.

In diesem Aufsatz, „Die Pflicht zur Arbeit“, geht es um den impliziten Vertrag der Menschen mit der Arbeit. Leistung gegen Geld, Status und Anerkennung. Dieser Vertrag ist jedoch in einem schlechten Zustand. In den goldenen Jahren des Arbeitsdogmas, sagen wir zwischen dem Ende der 40er und dem Ende der 70er, gab es viele gutbezahlte, sichere Jobs. Heute versagt das Versprechen, dass sich Anstrengung lohnt, immer mehr. Aber dann muss ich die Vertragsbedingungen auch nicht mehr unbedingt erfüllen.

Eine wirkliche Pflicht zur Arbeit gibt es vor allem in Gesellschaften, wo Arbeitskräfte knapp sind. Doch ein Großteil unserer Arbeit ist nicht überlebensnotwendig. Der Anthropologe David Graeber nennt das „bullshit jobs“. Damit meint er viele Büroberufe. Würde etwas Schlimmes passieren, wenn es sie nicht gäbe? Ein gutes Beispiel dafür: Wirtschaftsanwälte.

Gerade in vielen europäischen Ländern gibt es zurzeit einen massiven Arbeitskräftemangel – auch in lebensnotwendigen Berufen wie der Krankenpflege. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für weniger Arbeit?

Diese Knappheit ist auf bestimmte Sektoren begrenzt. Sie hat mit dem demographischen Wandel zu tun, aber auch damit, wie der Arbeitsmarkt funktioniert. Im Moment gibt es vor allem für die Jobs genug Bewerber, die einen geringen Nutzen für die Gesellschaft besitzen, die aber gut bezahlt sind.

Ich unterstütze sie auch, wenn sie beschließen, dass es diese Aufgaben nicht wert sind. Michael Cholbi über seine Studierenden und die Leistungszwänge der Uni

Der Generation Z, also der Altersgruppe Ihrer Studierenden, werfen Ältere immer wieder Faulheit und Dekadenz vor, wenn sie mehr Freizeit einfordern. Die ehemalige deutsche Arbeitsministerin Andrea Nahles meinte neulich: „Arbeiten ist kein Ponyhof.“ Sind die Jungen verwöhnt?

Die Skepsis der Generation Z ist gesund. Die Jungen wollen nicht mehr für eine abstrakte Maschinerie arbeiten, sondern sie ihren Bedürfnissen anpassen. Ich denke, sie hinterfragen die bisherigen Werte auch deshalb so stark, weil frühere Generationen viel mehr von der arbeitszentrierten Gesellschaft profitiert haben.

Durch Corona hat sich das Arbeiten im Homeoffice durchgesetzt. Dadurch vermischen sich Beruf und Privates immer mehr. Ist das Homeoffice ein Fortschritt oder ein Rückschritt?

Arbeit tendiert dazu, alle anderen Bereiche für sich einzunehmen. Diese Gefahr lauert ständig. Das Arbeiten im Homeoffice hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil: Menschen verbringen nicht mehr so viel Zeit damit zu pendeln. Der Nachteil: Die Menschen haben oft das Gefühl, ständig erreichbar sein zu müssen. In Frankreich wurde 2017 Angestellten das Recht zugesprochen, sich nach Dienstschluss von der Arbeit zu entkoppeln, nicht mehr erreichbar zu sein. Das scheint mir fair.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus Ihren Überlegungen für Ihre eigene Lehre an der Universität?

Natürlich gibt es hier eine Ironie. Ich lehre an einer Institution, da herrschen gewisse Zwänge. Für gute Noten müssen Studierende bestimmte Leistungen erbringen. Aber ich will sie dazu ermutigen, ihre Prägung durch Arbeit zu erkennen – und sie nicht gedankenlos fortzuführen. Daher unterstütze ich sie auch, wenn sie beschließen, dass es diese Aufgaben nicht wert sind.

Sie hoffen auf Automatisierung und Künstliche Intelligenz. Wie verhindern wir, dass wir verarmen, wenn Algorithmen die Arbeit erledigen?

Durch das Grundeinkommen. Es verteilt den Reichtum um. In der Vergangenheit wurde die Dividende der technologischen Fortschritte überwiegend nicht an die einfachen Beschäftigten verteilt, sondern an Entwickler, Manager und Eigentümer. In vielen Fällen wurden sogar Jobs gestrichen. Wenn die Automatisierung dazu führt, dass in großem Stil Menschen gekündigt wird, daran habe ich meine Zweifel, ob sie friedlich bleiben. Es könnte zu Revolutionen kommen.

Bevor Sie Arbeit erforschten, veröffentlichten Sie ein Buch über Selbstmord. Eine makabre Reihenfolge.

Ich beschäftige mich mit den zentralen Erfahrungen des Menschen. Wir sind sterblich. Das prägt unsere Beziehung zum Leben. Wir wissen, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen sollten, weil unsere Zeit begrenzt ist. Dass es keine Garantien gibt. Wir sollten daher über unser Verhältnis zur Arbeit ebenso nachdenken wie über das zum Tod. Wir sollten uns überlegen, wie wir unsere Fähigkeiten einsetzen wollen. Und was uns daran hindert.