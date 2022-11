Selbstbestimmtes Einkaufen im Netz Vorsicht vor Dark Patterns

Black Friday und Cyber Monday stehen wieder einmal vor der Tür. Festtage für den Onlinehandel, an denen allein in Deutschland in diesem Jahr Einkäufe im Wert von 5,7 Milliarden Euro erwartet werden. Mit extremen Rabatten konkurrieren Anbieter um die Aufmerksamkeit von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Doch während sich vermeintliche Angebote mithilfe von Vergleichsportalen relativ schnell entlarven lassen, wird unser Verhalten beim Onlinekauf auch auf subtilere Art beeinflusst.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden