Sinkende Quoten und Personalchaos CNN und Fox News stecken in der Existenzkrise

Es ist Donnerstagabend, Amerika sieht fern. Auf CNN läuft die Talkshow „Erin Burnett OutFront“, in der vier Experten am Glastisch sitzen und die neue Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump diskutieren. Zwei Sendeplätze weiter zeigt Fox News Aufnahmen einer Überwachungskamera in Las Vegas, die angeblich eine Ufo-Landung zeigen. Dann schwenkt auch der Sender auf Trump um, der am Donnerstag im Zusammenhang mit der Aufbewahrung geheimer Regierungsdokumente angeklagt wurde.