Dass der Landkreis Rhön-Grabfeld in einem bundesweiten Ranking den Spitzenplatz belegt, kommt wahrscheinlich nicht allzu häufig vor. Hier leben rund 80.000 Menschen, seit 1976 gab es hier nur zwei Landräte – natürlich beide von der CSU – und einmal im Jahr findet hier eine Ralley des ADAC statt. Der einzige Superlativ, könnte man spöttisch meinen, ist der, dass es sich um den nördlichsten Landkreis Bayerns handelt.

Doch seit gestern ist das anders. Denn da erschien eine Studie des Instituts für Weltwirtschaft in Köln (IW), das den Wohnungsbau in Deutschland zwischen 2016 und 2018 in Verhältnis zum Bedarf an Wohnungen gesetzt hat. Und demnach hat kein Landkreis so ein Überangebot an Wohnungen geschaffen wie Rhön-Grabfeld. Laut der Studie wurde der Bedarf an Wohnungen zu 403 Prozent gedeckt. Die Folge ist nach Angaben der Studienautoren Leerstand.

Doch nicht nur Rhön-Grabfeld, sondern der gesamten Bundesrepublik stellt die IW-Studie in Sachen Wohnungsbau ein desaströses Zeugnis aus. Insgesamt wurden allerdings, anders als im nördlichen Bayern, deutlich zu wenige Wohnungen fertiggestellt. Zwischen 2016 und 2018 wurden demnach nur 83 Prozent von Wohnungen gebaut, die eigentlich benötigt worden wären. Das hat zur Folge, dass bis 2020 pro Jahr 341.700 neue Wohnungen entstehen müssten, um den Bedarf zu decken, so die Rechnung der Ökonomen. Ein ehrgeiziges Ziel, wenn man bedenkt, dass bisher pro Jahr nur zuletzt nur rund 283.000 Objekte neu bezogen werden konnten.

Ein detaillierterer Blick zeigt zudem, dass gleich in zweierlei Hinsicht am Bedarf vorbeigebaut wurde. Zum einen in den urbanen Räumen: In den sieben größten Städten der Republik wurden der Studie zufolge in der betrachteten Zeit gerade einmal 71 Prozent der benötigten Wohnungen fertiggestellt. Berlin liegt mit einer Quote von 73 Prozent gar nicht mal so schlecht da. In Köln wurden der Bedarf nämlich nur zur Hälfte gedeckt (46 Prozent), auch Stuttgart und München konnten dem Wunsch nach Neubau mit 56 beziehungsweise 67 Prozent noch weniger stillen als die Hauptstadt. Hamburg und Düsseldorf liegen in dieser Hinsicht mit jeweils 86 Prozent aber deutlich vor Berlin.

Umbau statt Neubau ist gefordert

Zum anderen zeigt die Studie aber, dass auch in ländlichen Räumen ineffizient gebaut wird. „Während in den Ballungszentren ein regelrechter Kampf um Wohnraum tobt, wird in vielen strukturschwachen Landkreisen und Städten zu viel gebaut“, heißt es in der Analyse. So seien in 69 der 401 kreisfreien Städte und Landkreise über 50 Prozent mehr Wohnungen gebaut, als tatsächlich benötigt wurden. Und das gilt nicht nur für Rhön-Grabfeld, sondern beispielsweise auch für die Kreise Main-Spessart (392 Prozent), Hof (357 Prozent) oder auch Elbe-Elstertal im Süden Brandenburgs (207 Prozent).

Diese Entwicklung hat durchaus Folgen für die Stadtstrukturen. So heißt es in der Studie, durch Neubaugebiete vor den Türen von Kleinstädten verlören Stadt- und Dorfzentren an Bedeutung und das Leerstand-Probleme verschärfe sich dort. „Kommunen auf dem Land fernab der Metropolen sollten ein besseres Flächenmanagement betreiben, um attraktiv zu bleiben und Leerstände in der Ortsmitte zu vermeiden“, so die Studienautoren. „Wir müssen umdenken, dass mehr Umbau stattfindet statt Neubau."

80 Prozent Steigerung seit 2009

Hört man sich in den Landkreisen um, ist dieses Problem bekannt. Doch wenn ein Bauantrag eingehe, werde ja nach vielen Kriterien entschieden, aber nicht nach dem vorherrschenden Leerstand. Hier seien ordnungspolitischen Maßnahmen nötig. Zudem hoffe man ja, attraktiver für Zuzügler zu werden, sodass der Neubau auch gebraucht wird.

Ganz anders sieht es in Speyer aus. Der Landkreis in Rheinland-Pfalz ist mit einer Quote von nur 21 Prozent derjenige, der den Neubaubedarf am schlechtesten deckt. Auch der Kreis Kiel steuert mit einer Quote von 25 Prozent auf eine Verschärfung der Situation auf dem Wohnungsmarkt zu.

Beim für Bau zuständigen Bundesinnenministerium sieht man den Wohnungsneubau in Deutschland trotz der Studie auf gutem Weg. „Seit dem Tiefpunkt im Jahr 2009 gibt es einen deutlichen Anstieg der Baufertigstellungen“, teilt ein Sprecher dem Tagesspiegel auf Nachfrage mit. Das Plus liege in den vergangenen elf Jahren bei 80 Prozent, allein im Jahr 2018 sei der Geschosswohnungsbau im Vergleich zum Vorjahr um rund 10 Prozent gewachsen.

Zudem will man im Innenministerium nicht sehen, dass an den falschen Stellen gebaut wird. „Der Anteil der Bautätigkeit in den Großstädten wächst überproportional, trotz limitierender Faktoren wie mangelndem Bauland sowie stark steigender Baulandpreise“, heißt es. „Die Bautätigkeit erfolgt also überwiegend dort, wo sie am dringlichsten benötigt wird.“ Da in den vergangenen Jahren rund 700.000 Wohnungen mehr genehmigt als gebaut werden konnten, geht das Ministerium davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt.