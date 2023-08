Überrannt von Besuchern Europas schönste Orte kämpfen gegen Overtourism

Seit 30 Jahren wird die Situation in Venedig immer schlimmer, sagt Giovanni Bonazzon. Ob die Toiletten, der Müll, die überfüllten Boote: „Diese Stadt ist einfach zu klein für 100.000 Touristen am Tag.“ Als Achtjähriger zog Bonazzon in die Lagunenstadt, ging hier zur Schule, lernte und lehrte an der renommierten Kunstakademie. Heute verkauft der 73-Jährige seine Aquarelle in der Nähe vom Markusplatz.