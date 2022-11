Unruhe bei Twitter Musk sperrt Account-Nachahmer – kostenpflichtige Häkchen gibt es erst nach den Midterms

Der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk sorgt mit weiteren Änderungen erneut für Unruhe unter den Nutzern der Social-Media-Plattform. Profile, die sich für jemand anderen ausgeben ohne dies klar kenntlich gemacht zu haben, werden dauerhaft und ohne Vorwarnung gesperrt, kündigte Musk am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst an.

Vor einer Suspendierung des Nutzerprofils gebe es künftig keine Verwarnung mehr, da Twitter eine umfassende Verifizierung einführe. „Dies wird klar als Bedingung für die Anmeldung bei Twitter Blue gekennzeichnet sein“, erklärte Musk. Auch führe dann jede Namensänderung zum vorübergehenden Verlust des Verifizierungs-Symbols.

Twitter will einem Bericht der „New York Times“ zufolge allerdings die Einführung des Häkchens, das die Echtheit des Profils garantiert, im Rahmen des acht Dollar teuren Abonnements Twitter Blue bis nach den Zwischenwahlen in den USA am 8. November verschieben.

Bei Twitter war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Twitter hatte am Samstag seine App aktualisiert und acht Dollar pro Monat für die Nutzung der begehrten Häkchen auf einem Verifikationsabzeichen verlangt. Bislang war die Vergabe der Symbole mit dem Häkchen, das die Echtheit des Twitter-Profils garantiert, kostenlos. (Reuters)

