Kunden der Deutschen Kreditbank (DKB) konnten am Montag stundenlang nicht auf ihr Onlinebanking zugreifen - weder über die Internetseite, noch über die App. Ein Sprecher der Bank sprach von einer "technischen Störung". Einen Hackerangriff schloss er aus. Am frühen Nachmittag war zwar die Webseite der Bank wieder erreichbar - an ihr Konto kamen die Kunden dennoch nicht ran. "Aus technischen Gründen steht Ihnen unser Internet-Banking zurzeit leider nicht zur Verfügung", hieß es auf der Internetseite. "Wir arbeiten mit Hochdruck an der Fehlerbehebung."

Betroffen waren von der IT-Panne vier Millionen Privatkunden. Die DKB mit Hauptsitz in Berlin ist eine der größten deutschen Onlinebanken. Auch viele Kommunen, Landkreise und Kommunalverbände haben dort ein Konto.

Daueraufträge sind ausgeführt worden

Dem Sprecher zufolge traf die Störung ausschließlich den Zugriff aufs Konto. Im Hintergrund sei dagegen alles normal gelaufen: Daueraufträge und Lastschriften seien planmäßig ausgeführt worden. Auch konnten Kunden weiterhin mit Karte zahlen oder Geld am Automaten abheben.

Zuletzt häufen sich die Fälle, in denen Banken Probleme mit ihrer IT haben. Auch bei der Commerzbank hatten Kunden am Montagvormittag für eine Stunde Probleme, auf ihr Onlinebanking zuzugreifen. Bei der Commerzbank war es bereits das dritte Mal seit Anfang Juni, dass sie technische Probleme hatte. Erst am Freitag hatten Kunden zeitweise kein Geld am Automaten bekommen, auch Einkäufe konnten sie nicht per Girokarte bezahlen.