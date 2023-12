Zugchefin über den Bahn-Frust „Wir müssen uns für das Unternehmen entschuldigen“

Frau Brune, die Deutsche Bahn hat 2023 mal wieder ihr eigenes Pünktlichkeitsziel verfehlt. Nur gut jeder zweite Zug war zur geplanten Zeit am Ziel. Wie wirkt sich das auf Ihren Arbeitsalltag aus?

Wir leiden darunter, denn wir Eisenbahner wollen, dass die Bahn fährt und auch pünktlich ist!

Wie sehr belasten Sie und Ihr Team die Verspätungen und die Reaktionen der Kunden darauf?

Die Fahrgäste werden sauer. Das Aggressionspotenzial steigt immer weiter. Es gibt mehr Beleidigungen von Fahrgästen, immer wieder gibt es auch körperliche Attacken oder einem wird die Tür vor der Nase zugeknallt. In unserem Job braucht man Empathie, aber auch einen starken Charakter und natürlich Humor. Und wir bekommen nicht nur den Frust von unseren Kunden ab, sondern auch den Frust aus unseren Familien und dem Freundes- und Bekanntenkreis.

Inwiefern?

Wir sind diejenigen, die oft zu spät zum Geburtstag kommen, die nicht pünktlich zum Abendessen zu Hause sind, die im Kindergarten Bescheid sagen müssen, dass man das Kind leider erst später abholen kann. Und wenn dann von Fahrgästen so ein Spruch kommt wie „Sie werden ja dafür bezahlt“, ist es richtig schlimm. Denn jeder Arbeitnehmer kann sich aussuchen, ob er Überstunden macht. Ich habe oft keine Wahl. Und ich muss trotzdem immer freundlich bleiben und für meine Kunden da sein.

Geduldsprobe: Bei der Bahn gab es in diesem Jahr besonders viele Verspätungen, zuletzt wegen des Sturmtiefs „Zoltan“. Hier ein Bild vom Hamburger Hauptbahnhof am 21. Dezember. © dpa/Bodo Marks

Was für Arbeitszeiten haben Sie?

365 Tage, Schichtdienst, 24/7. Die Eisenbahn fährt immer. Wir haben Wechseldienst von montags bis sonntags mit unterschiedlichen Schichten von früh bis spät. Einige Schichten sind kurz und enden nach fünf Stunden, andere sind zwölf Stunden lang. Wir übernachten etwa einmal wöchentlich in anderen Städten. Mit Verspätungen kann es passieren, dass der Arbeitstag auch mal 14 Stunden dauert. Dann ist man nicht mehr ganz so gutgelaunt, wird wortkarger und dünnhäutiger. Wir sind als Zugpersonal gleichermaßen wie die Fahrgäste von den Verspätungen betroffen, die leider stetig zunehmen.

Zur Person © evg Mandy Brune (43) kommt aus einer Eisenbahnerfamilie. Die gebürtige Rügenerin ist bei der Deutschen Bahn seit ihrer Ausbildung 1997, hat erst als Schaffnerin gearbeitet und ist inzwischen Zugchefin. In der Funktion hat sie die Verantwortung für das Zugpersonal und für alle Fahrgäste – vor allem für die Sicherheit. Im Zug ist sie diejenige, die die Ansagen macht, Türen schließt, Kontakt mit dem Lokführer und der Transportleitung hält und auch über die Anschlusszüge informiert. In der Regel hat sie dann noch einen Zugbetreuer mit an Bord, der mit ihr zusammen die Fahrkarten kontrolliert. Sie ist bundesweit im Einsatz auf Zügen von Hamburg nach München, von Köln nach Berlin aber auch Westerland, Rügen, Leipzig – „einfach überall“, sagt sie: „Das gefällt mir an diesem Job: Ich fahre auf weiten und interessanten Strecken, man lernt dabei die unterschiedlichsten Menschen kennen, mit denen sich oft gute Gespräche ergeben und man hat vor allem viele nette Kolleginnen und Kollegen.“ Brune ist zudem bei der Eisenbahner-Gewerkschaft EVG Sprecherin für Fernverkehr.

Was sind für eine Zugchefin bei der Bahn die größten Herausforderungen im Jahr 2023?

Früher war unsere Hauptaufgabe, die Fahrgäste so sicher und pünktlich wie möglich ans Ziel zu bringen. Mit dem Börsengang der Bahn Ende der Neunziger kam für uns der Service-Druck. Heute sollen wir unseren Kunden mehr bieten und ihnen ein Erlebnis bescheren. Leider bescheren wir Fahrgästen eher unrühmliche Erlebnisse. Das ist wie im Spitzenrestaurant: Der beste Sternekoch kann kaum ein gutes Gericht anbieten, wenn er minderwertige oder gar keine Zutaten hat. Genau das ist unser Problem. Die Infrastruktur gibt es nicht mehr her, dass wir unsere Fahrgäste immer pünktlich und sicher ans Ziel bringen.

Viele Baustellen machen das Zugfahren in jüngster Zeit immer öfter zum Glücksspiel. © Imago/Arnulf Hettrich

Wo hakt es konkret?

Wir haben inzwischen viel zu viele Baustellen, die zeitlich nicht zu den Fahrplänen passen und es gibt zu wenig Möglichkeiten, drumherum zu fahren. Dazu kommt, dass immer mehr Züge auf einem überlasteten und kaputt gesparten Gleisnetz unterwegs sind, sodass die sich gegenseitig ausbremsen, wie Autos bei einem Stau auf der Autobahn. Das provoziert nicht nur bei den Fahrgästen Frust und Ärger, sondern selbstverständlich auch bei uns. Wir müssen uns dann für unser Unternehmen entschuldigen und dabei professionell bleiben, auch wenn wir selbst in solchen Momenten sauer sind.

Über Jahrzehnte hat die Politik die Eisenbahn kaputtgespart. Mandy Brune, Zugchefin

Als Gründe für die Probleme der Bahn werden auch von vielen anderen Fachleuten die marode Infrastruktur, fehlendes Personal und fehlende Wagen genannt. Wer ist für diesen Zustand verantwortlich?

Das Problem ist historisch gewachsen. Über Jahrzehnte hat die Politik die Eisenbahn kaputtgespart. Man könnte sagen: Alle tragen Mitschuld – denn Regierungen werden ja gewählt. Die Deutschen Bahn ist ein Staatskonzern und das Bundesverkehrsministerium ist als Eigentümer quasi verantwortlich.

Mit welchen Folgen?

Es ist schlicht unmöglich, einerseits einen Gemeinwohlauftrag zu erfüllen, wie ihn die Bahn hat, und gleichzeitig viel Geld zu verdienen. Durch den geplanten Börsengang der Bahn vor gut 20 Jahren wurde versucht, all das herunterzufahren, was teuer ist: Personal und Reparaturen. So sind die Schäden, die mal klein waren, inzwischen riesengroß geworden. Es wurde in den vergangenen Jahren viel zu wenig investiert. Jetzt versucht man das endlich nachzuholen. Unser Schienennetz zu reparieren, braucht viel Zeit und Geld. Mit begrenztem Budget und im laufenden Betrieb kann man aber nicht alles gleichzeitig erreichen.

Knappes Personal: Früher wurde ein ICE von bis zu vier Zugbegleitern betreut, heute sind es in der Regel nur noch zwei. © dpa/Sebastian Gollnow

Das spüren auch Ihre Kunden…

Von Fahrgästen hört man dann oft: In der Schweiz und Japan ist das viel besser. Ja, sage ich dann, in diesen Ländern ist aber die Pro-Kopf-Ausgabe für die Schiene um ein Vielfaches höher als in Deutschland. Bei uns wurde die Eisenbahn und vor allem das Schienennetz kaputtgespart. Die Leidtragenden sind unsere Kunden und auch wir – das Personal.

Sind die Bahnmitarbeiter bald frustrierter als die Fahrgäste?

Die Eisenbahnerfamilie hält wie immer und nach wie vor zusammen. Doch es gibt eine wachsende Frustration und bei vielen Kollegen steigt die Gleichgültigkeit. Wir sehen uns leider immer öfter als Prellbock.

Der Personalmangel verschärft sicherlich die Belastungen.

Ja – das ist wirklich ein Problem. Personal fehlt spürbar an allen Ecken und Enden. Wir müssen jetzt öfter als sonst entscheiden: Was ist das Wichtigste?

Was ist es?

In der Regel ist das erst einmal die Sicherheit. Weniger wichtig wird Kaffee servieren in der ersten Klasse. Man kann an manchen Tagen einfach nicht alle Aufgaben erfüllen und vor allem können wir es nicht allen recht machen. Als ich vor 20 Jahren anfing, hatte ein ICE in der Regel einen Zugchef und zwei bis drei Betreuer. Wir waren also drei bis vier Leute pro Zug, die Fahrkarten kontrollieren, Verbindungen raussuchen und eben Kunden betreuen.

Und heute?

Heute haben wir längere ICEs mit noch mehr Wagen als damals und betreuen den Zug nur noch zu zweit.

Als Vertreterin der Gewerkschaft EVG unterstützen Sie mit Ihrem Foto die Kampagne „Mehr Achtung“, um für Respekt und Wertschätzung in Bussen, Bahnen und Bahnhöfen zu werben. Gemeinsam mit dem Verkehrsministerium. Ist der Ton so unerträglich geworden?

Ja, das betrifft ja nicht nur uns Eisenbahner, sondern die ganze Gesellschaft. Immer weniger fühlen sich Menschen füreinander verantwortlich und schauen weg, wenn zum Beispiel jemand einen Zugbetreuer beschimpft. Es gibt weniger Respekt als früher, größere Überheblichkeit und steigende Aggressionen. Wir ernten sofort Anfeindungen und Beschimpfungen, wenn wir darauf hinwiesen, dass man hier in diesem Bereich aus Sicherheitsgründen nicht rauchen darf.

Welche Momente lassen Sie nicht los?

Da werden auch schon mal Mitarbeiter an die Wand geschubst oder mit dem Ellbogen gestoßen. Früher hätten da dann auch Umstehende gesagt: Hör auf! Heute schauen die Leute eher weg. Oder noch schlimmer: Statt zu helfen oder etwas zu sagen, zücken sie das Handy und filmen die Szene, um das hinterher zu posten. Das erleben wir leider ständig im ICE – aber auch im Regionalverkehr und in den Bussen und vor allem auch in den Bahnhöfen.