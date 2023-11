Zukunft der Preisbremsen ungewiss Die Koalition braucht neue Mittel und Einigkeit

Der Vorstoß von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), die staatlichen Milliardenhilfen über die Strom- und Gaspreisbremsen nicht wie geplant bis Ende März 2024 zu verlängern, sorgte beim Koalitionspartner SPD am Wochenende für Verwunderung. SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sagte, er habe Lindners Ankündigung „mit Erstaunen zur Kenntnis genommen“. Einen Beschluss der Koalition gebe es nicht.

Auch SPD-Chef Lars Klingbeil kündigte am Rande des Landesparteitages in Sachsen am Samstag Widerstand gegen das vorzeitige Ende der Preisbremsen an: „Wir wollen, dass es eine Alternative dazu gibt“. Bahnt sich ein neuer Streitpunkt innerhalb der Ampel-Koalition an?

Anlass für Lindners Ankündigung ist die Sperre des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) infolge des Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Aus dem WSF wurden die Deckelung der Strom-, Gas- und Fernwärmepreise bisher finanziert. Für die ursprünglich vorgesehen Verlängerung fehlt aus Sicht der FDP das Geld. „Der WSF wird abgewickelt“, sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der „Rheinischen Post“ vom Montag. „Damit enden die Preisbremsen“.

Was steckt hinter der Strom- und Gaspreisbremse? Die Energiepreise sind infolge des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine stark gestiegen. Um die Preiseffekte für Endverbraucher abzufedern, hat die Bundesregierung Preisbremsen für Strom- und Gaspreise verabschiedet. Für 80 Prozent des Vorjahresvebrauches wurden die Preise wie folgt gedeckelt: Strom auf 40 ct/kWh

Gas auf 12 ct/kWh

Fernwärme auf 9,5 ct/kWh

Grüne verweisen auf laufende Gespräche zu Finanzierbarkeit

Für Grüne und SPD ist ein verfrühtes Ende keineswegs klar. Die stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Bundestagsfraktion, Matthias Miersch und Verena Hubertz, sprachen sich am Samstag trotz der Haushaltskrise für eine Fortsetzung der Maßnahmen aus. Damit gebe man „Millionen Haushalten und Unternehmen Sicherheit vor überbordenden Energiepreisen“. Auch Britta Hasselmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen, zeigte sich auf dem Parteitag am Sonntag im Gespräch mit dem Sender „Phoenix“ offen für eine Verlängerung. „Das Anliegen ist durchaus nachvollziehbar und gerechtfertigt“. Allerdings sei die Finanzierungsfrage im Rahmen der weiteren Haushaltsberatungen noch zu klären. Doch braucht es die Deckelung der Energiepreise überhaupt noch?

Berechnungen des Vergleichsportals Verivox zufolge würden Durchschnittshaushalte durch einen Wegfall der Energiepreisbremse auf das Jahr gerechnet für Gas 26 Euro mehr und für Strom ein Euro mehr zahlen müssen. Etwas teurer wäre ein vorzeitiges Ende für Haushalte, die einen Tarif bei Grundversorgern abgeschlossen haben. Hier würden Mehrkosten von 82 Euro für Gas und fünf Euro für Strom erwartet, so Verivox. Allerdings nutzen laut Bundesnetzagentur nur ein Fünftel der Haushalte die Grundversorgertarife für Gas und Strom.

Außerdem haben viele Grundversorger bereits Preissenkungen angekündigt. Laut einer weiteren Verivox-Analyse plant die Hälfte der örtlichen Versorger gesunkene Großhandelspreise an Endverbraucher weiterzugeben. Bei den Strompreisen beträgt der Rückgang 13 Prozent, bei Gas rund 15 Prozent. Für einen Musterhaushalt, der 4000 Kilowattstunden (kWh) Strom und 20.000 kWh Gas verbraucht, ergebe sich eine Entlastung von 287 Euro beim Strom sowie 507 Euro bei Gas.

Bei einem extrem kalten Winter könnte die Preise erneut steigen

Bei neuen Lieferausfällen oder einem extrem kalten Winter könnten die Preise allerdings erneut steigen. Dazu könnten die Energiekosten für Haushalte auch an anderer Stelle steigen.

Mit der Sperre des KTF steht auch die Stabilisierung der Netzentgelte – also der Gebühren, die Stromkunden für die Nutzung der Netze bezahlen – zunächst auf der Kippe. Falls die geplante Maßnahme der Koalition ausbleibt und sich die Netzentgelte 2024 um elf Prozent erhöhen, würden Endverbraucher im Schnitt 100 Euro mehr für Strom bezahlen müssen.

Dazu zahlen Kundinnen und Kunden aktuell sieben Prozent Mehrwertsteuer auf Gas. Der Bundestag hatte eigentlich beschlossen, die temporäre Senkung für Gas und Fernwärme bis Ende März zu verlängern. Fiele sie weg, käme auf Haushalte mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 20.000 kWh Mehrkosten von 220 Euro zu.

Die eigentlichen Preisbremsen haben für Verbraucher also zum aktuellen Zeitpunkt keine gravierenden finanziellen Auswirkungen. Doch höhere Energiekosten könnten auf Haushalte auch an anderen Stellen zukommen. Die will die Ampel in der kommenden Woche im Blick behalten. „Wir werben dafür, eine Lösung zu finden, die allen Menschen bezahlbare Energiepreise garantiert“, sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge auf dem Parteitag im Karlsruhe.