Aus heiterem Himmel Der Klimawandel als Ursache gefährlicher Turbulenzen im Flugverkehr

1800 Meter innerhalb weniger Augenblicke. So viel Flughöhe verlor eine Maschine der Singapore Airlines über dem Indischen Ozean. An Bord herrschte Chaos. Viele Passagiere waren nicht angeschnallt, da das entsprechende Zeichen erst sehr kurz zuvor wieder aufgeleuchtet war, so ein Passagier gegenüber der BBC. Essen und Geschirr sei durch die Kabine geflogen und offenbar wirkten insgesamt solche Kräfte, dass auch Teile der Innenverkleidung der Boeing 777-300ER sichtbar Schaden nahmen, wie auf Aufnahmen zu sehen ist, die nach der Notlandung in Bangkok gemachten wurden.

Tragische Folge war auch der Tod eines älteren Passagiers, der im Zuge des Ereignisses offenbar einen Herzinfarkt oder anderweitig bedingten Herzstillstand erlitt, wie auf einer Pressekonferenz bekanntgegeben wurde.

Abriss der tragenden Luftströmung

Ursache war das, was gerne als „Luftloch“ bezeichnet wird. Anders als diese Bezeichnung annehmen lässt, sackt in solchen Fällen ein Jet nicht etwa deshalb ab, weil er plötzlich in einen Bereich kommt, in dem weniger Sauerstoff- und Stickstoffmoleküle in der Luft wären als zuvor. Das Absacken der Maschine ist vielmehr bedingt durch meist seitliche Winde, die die Luftströmung entlang des Flugzeugkörpers sowie auf und unter den Tragflächen abreißen lassen. Geschieht dies, verlieren die Tragflächen gleichsam die Fähigkeit, das Flugzeug und seinen Inhalt zu „tragen“.

75 Prozent aller wetterbedingten Unfälle im Flugverkehr sind auf Turbulenzen zurückzuführen (Quelle: National Transportation Safety Board, USA)

Solche „Turbulenzen“ sind Alltag in der Fliegerei, und fast jeder und jede, der oder die ab und zu in ein Flugzeug steigt, hat sie bereits erlebt. Das jetzige Ereignis wird allerdings als extrem eingestuft. Ein Luftfahrtexperte und ehemaliger Ermittler bei Flugunfällen, Tim Atkinson, sprach gegenüber „Sky News“ von „aggressiven Turbulenzen“. In einem Gespräch mit der BBC nannte er den Unfall und dessen Ausmaß „bedeutsam“. Dass ein sehr großes Flugzeug derart in Schwierigkeiten gerate, sei ungewöhnlich. Normalerwiese seien eher kleinere Maschinen und deren Insassen ernsthaft von solchen Luftmassenbewegungen bedroht.

Turbulenzen verstärken sich

Atkinson machte den Klimawandel für eine Zunahme solcher Ereignisse mitverantwortlich. Tatsächlich kommen auch Studien zu diesem Ergebnis: Luftturbulenzen im Flugverkehr haben laut einer Untersuchung von Wissenschaftlern der Universität Reading in den vergangenen 40 Jahren zugenommen, besonders über dem Nordatlantik und den USA. Doch auch auf anderen Routen gebe es eine Zunahme, etwa über Europa. Die Studie von 2023 ergab, dass die Dauer von sogenannten Klarluftturbulenzen zwischen 1979 und 2020 im Mittel um 17 Prozent zugenommen hatte, in einigen Bereichen auch um über 50 Prozent.

Die Fluggesellschaften müssen sich Gedanken darüber machen, wie sie mit den zunehmenden Turbulenzen umgehen, denn sie kosten die Branche allein in den Vereinigten Staaten jährlich 150 bis 500 Millionen Dollar. Mark Prosser, Meteorologe an der University of Reading, England

Der aufgrund der Zunahme von Treibhausgasen wie Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre bedingte Klimawandel spiele hier eine Rolle, da sich die höheren Luftschichten unterschiedlich stark erwärmten. In Reiseflughöhe entsteht so ein zunehmender Temperaturunterschied zwischen den Schichten nördlich und südlich des Jetstreams, eines aus westlichen Richtungen wehenden Windes in der Troposphäre. Dieses Temperaturgefälle ist auch ein Energiegefälle. Es bedingt den Forschern zufolge abruptere Änderungen der Windrichtungen, eine stärkere Windscherung. Ergebnis sind stärkere Turbulenzen in klarer Luft, wo sonst nichts auf drohende Unregelmäßigkeiten hinweist.

Gegenüber Fox News bezweifelte allerdings der Flugkapitän und Pilotenausbilder Shem Malmquist vom Florida Institute of Technology College of Aeronautics, dass der Jetstream in diesem konkreten Fall des Fluges SQ 321 eine Rolle gespielt habe. Sein Argument: Die Turbulenzen hätten sich dafür wahrscheinlich zu weit südlich ereignet. Er spekulierte, dass ein unbemerktes Gewitter über dem Golf von Bengalen eine Rolle gespielt haben könnte: „Die Gewitter dort manifestieren sich oft nicht so wie in anderen Teilen der Welt“, so Malmquist.

Kostenfaktor Luftloch

Die derzeit im Einsatz befindlichen Passagierflugzeuge gelten jedoch strukturell als stabil genug, auch Turbulenzen mit zunehmender Stärke auszuhalten.

Der Singapore-Airlines-Jet hat, das zeigen die Bilder, allerdings deutlichen Schaden genommen. Tatsächlich gelten Turbulenzen als nicht zu vernachlässigender Kostenfaktor, aufgrund solcher Beschädigungen und genereller Materialermüdung aufgrund der wirkenden Kräfte. Dazu kommen Kosten etwa durch verletztes oder psychisch belastetes Flugpersonal. Auch verletzte Passagiere können Ansprüche gegen die Airline geltend machen. Die Website Euronews zitiert hierzu Mark Prosser, Meteorologe an der University of Reading und Leiter der genannten Studie: „Die Fluggesellschaften müssen sich Gedanken darüber machen, wie sie mit den zunehmenden Turbulenzen umgehen, denn sie kosten die Branche allein in den Vereinigten Staaten jährlich 150 bis 500 Millionen Dollar.“

Am Mittwoch trafen internationale Ermittler und Flugunfallspezialisten in Bangkok ein, um die Ursachen des Vorfalls zu untersuchen. Am Mittwochabend lokaler Zeit befanden sich laut der Nachrichtenagentur AP noch 20 Passagiere und Crewmitglieder auf Intensivstationen.