Bessere Sensoren Die Zukunft der Quantentechnik ist jetzt

Viele setzen Quantentechnologien mit dem Quantencomputer gleich. Tatsächlich könnten Quantencomputer irgendwann leistungsfähiger und schneller sein als selbst die besten Supercomputer. Das Problem: Sie befinden sich noch in der Entwicklungsphase. Bisher gibt es Quantencomputer mit einigen hundert Quantenbits, sogenannten Qubits. Für relevante Anwendungen in der Programmierung oder Industrie wären aber einige Millionen nötig. Außerdem machen sie noch Rechenfehler. Die Quantencomputerrevolution könnte also noch ein paar Jahrzehnte auf sich warten lassen. Doch die zweite Quantenrevolution hat noch mehr zu bieten: Die Quantensensorik.