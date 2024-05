Bis zu 25 Wirbelstürme erwartet : Wetterbehörde sagt starke Hurrikan-Saison an US-Ostküste voraus

In der anstehenden Saison könnten sich etwa die Hälfte der Wirbelstürme zu Hurrikans entwickeln, warnt die NOAA. Das seien doppelt so viele wie in einem durchschnittlichen Jahr.