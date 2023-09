Checkliste für ein Bewusstsein Können KI-Systeme erwachen?

Ende Juni wechselte eine Kiste alten portugiesischen Rotweins auf großer Bühne den Besitzer. Der Neurowissenschaftler Christof Koch bezahlte damit beim Jahrestreffen der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Erforschung des Bewusstseins (Association for the Scientific Study of Consciousness, ASSC) seine Wettschulden. 1998 hatte er im Bremer Ratskeller mit dem Philosophen David Chalmers gewettet, dass das Bewusstsein in 25 Jahren wissenschaftlich erklärt werden könne.