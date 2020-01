Deutsche aus Wuhan am Samstag zurückerwartet Die gut einhundert Deutschen, die wegen des neuartigen Coronavirus aus China abgeholt wurden, werden am Samstag zurückerwartet. Die Bundeswehrmaschine soll am Morgen in Frankfurt am Main eintreffen. Nach einer Untersuchung am Flughafen werden die Passagiere für eine zweiwöchige Quarantäne in einer Kaserne in Germersheim in Rheinland-Pfalz gebracht. Die Behörden informieren dort um zehn Uhr in einer Pressekonferenz über die Situation



Außerdem äußern sich am Samstag Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (beide CDU) zum weiteren Vorgehen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ist von den aus China ausgeflogenen Bürger keiner mit dem Coronavirus infiziert. (AFP)