Auch in Potsdam gibt es jetzt einen Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus. Das teilte Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in der Stadtverordnetenversammlung mit. Die Patientin sei derzeit im Potsdamer Bergmann-Klinikum.

Damaris Hunsmann, Sprecherin des Bergmann-Klinikums sagte den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" auf Anfrage, dass der Patient bereits in der Rettungsstelle in einem isolierten Zimmer erstversorgt und dann auf die Infektiologie verlegt werde. Ein Schnelltest, der an der Charité ausgewertet wird, soll bis Donnerstag Gewissheit bringen.

Das Virus breitet sich unterdessen weiter rasant aus. Wie die chinesische Gesundheitsbehörde am Donnerstag mitteilte, stieg die Gesamtzahl der Todesfälle um 38 auf nun 170. Die Zahl der bestätigten Erkrankten stieg auf 7711 Fälle in China. Nachdem auch Tibet die erste Erkrankung gemeldet hatte, sind nun in allen Regionen und Provinzen Chinas Infektionen nachgewiesen. Auch Frankreich meldete eine weitere Infektion.

Am Mittwoch hatte die Lufthansa bekannt gegeben, dass sie alle Flüge von und nach China streicht. Europas größte Fluggesellschaft mit ihren Töchtern folgt damit angesichts des neuartigen Coronavirus ihrem Konkurrenten British Airways und anderen Fluggesellschaften, wie das Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt bestätigte.

Die Zahl der Krankheitsfälle durch das Coronavirus in China ist inzwischen deutlich höher als seinerzeit bei der Sars-Epidemie. Allein in China sind inzwischen fast 8000 Fälle erfasst, durch den Sars-Virus waren in den Jahren 2002 und 2003 in Festlandchina laut der offiziellen Bilanz 5327 Menschen erkrankt.

Derzeit gibt es in Deutschland vier bestätigte Erkrankungen mit dem Virus.

Hintergrund über das Coronavirus: