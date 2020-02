Bild: DPA

Anleger im „Panikmodus“ Das Coronavirus reißt die Börsen weiter nach unten: Der Deutsche Aktienindex (Dax) verlor bis Börsenschluss am Freitagabend 3,86 Prozent und fiel unter die Schwelle von 12.000 Punkten. Damit büßte der Index der 30 größten deutschen Unternehmen seit Montag 12,5 Prozent ein. Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen der Epidemie drückte auch die Börsenbarometer in London und Paris tief ins Minus. Die dortigen Börsen verzeichneten ihre schlechteste Woche seit der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren.



An den Handelsplätzen in London, Paris und Mailand setzten sich die Kursverluste der Vortage fort. Der Pariser Index CAC der 40 größten französischen Unternehmen fiel bis Börsenschluss um 3,4 Prozent. In London stürzte das Börsenbarometer bis zum Abend um 3,4 Prozent ab und verzeichnete mit einem Rückgang um 11,3 Prozent die schlechteste Börsenwoche seit dem Finanzkrisen-Jahr 2008. Massive Verluste meldeten auch die Börsen in Mailand und Madrid.



Die Anleger hätten in den „Panikmodus“ geschaltet, kommentierte Analyst Ipek Ozkardeskaya von der Swissquote Bank. Zuvor waren die Kurse in Asien erneut auf Tauchstation gegangen. Die Börsenbarometer in Shanghai und Tokio schlossen jeweils mit einem Minus von drei Prozent. Bereits am Donnerstagabend hatte an der New Yorker Börse der Index Dow Jones 4,4 Prozent verloren. Das war der größte Werteverlust seit mehr als zwei Jahren.



Die Angst vor den Auswirkungen der Epidemie auf die Weltwirtschaft setzte auch dem Ölpreis zu. Er sank um vier Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Die Nordseesorte Brent wurde für 50,57 Dollar pro Barrel (159 Liter) gehandelt, die US-Sorte WTI für 44,94 Dollar. (AFP)