Deutsche fallen bei Lebenserwartung zurück Warum sterben wir früher als andere Europäer?

Die Lebenserwartung in Deutschland entwickelt sich schlechter als die in anderen westeuropäischen Ländern. Deutschland liege im Vergleich bereits hinten und verliere weiter an Anschluss, teilte das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) am Mittwoch mit. Gemeinsam mit Forschenden vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung hat ein Team vom BiB die Sterblichkeitstrends in den Jahrzehnten seit 1960 untersucht.

Ergebnisse: Seit Beginn der 2000er Jahre ist der Rückstand der Lebenserwartung in Deutschland geborener Menschen gegenüber ihren westeuropäischen Nachbarn von etwa einem halben auf etwa anderthalb Jahre angewachsen. Bei Frauen betrug er im Jahr 2022 mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 83 Jahren 1,4 Jahre und bei Männern mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 78 Jahren 1,7 Jahre. Die Schere in der Lebensdauer öffne sich seither stetig weiter.

Wir können sagen, dass Deutschland diesen Ländern etwa ein Jahrzehnt hinterherhinkt. Pavel Grigoriev, Leiter der Forschungsgruppe Mortalität am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

„In Deutschland gibt es Fortschritte bei der Senkung der Sterblichkeit“, sagte Pavel Grigoriev dem Tagesspiegel. Das Team um den Forscher vom BiB fand jedoch heraus, dass sie langsamer erfolgen als in anderen westeuropäischen Ländern. Diesen Ländern, zum Beispiel Frankreich, Spanien oder der Schweiz, gelinge es besser als Deutschland, die Sterblichkeit vor allem im höheren Alter zu senken. „Wir können sagen, dass Deutschland diesen Ländern etwa ein Jahrzehnt hinterherhinkt“, sagt Grigoriev.

Todesursache Nummer 1

Die in der Zeitschrift „Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz“ veröffentlichte Analyse stützt sich auf Mortalitätsdaten aus der Human Mortality Database. Informationen über Todesursachen stammen aus der Datenbank der Weltgesundheitsorganisation.

Deutschland habe aufgrund seiner großen Wirtschaftskraft und eines gut ausgebauten Gesundheitssystems gute Voraussetzungen dafür, die Sterblichkeit überdurchschnittlich stark zu senken, schreiben die Autor:innen. Damit es wieder zu den anderen westeuropäischen Ländern aufschließt, empfehlen sie, einen stärkeren Fokus auf die Altersgruppe ab 50 Jahre zu legen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Handlungsbedarf bestehe etwa bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Im internationalen Vergleich schneidet Deutschland bei Prävention und Früherkennung dieser Erkrankungen schlecht ab. Sie sind in Deutschland die häufigste Todesursache. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes war im Jahr 2022 mit rund 360.000 Verstorbenen ein Drittel aller Sterbefälle darauf zurückzuführen.

Weniger rauchen, weniger trinken, besser essen

Das Forschungsteam sieht auch große Potenziale bei der Tabak- und Alkoholprävention sowie Initiativen für gesunde Ernährung. Krebserkrankungen sind in Deutschland die zweithäufigste Todesursache. Mit etwa 230.000 Verstorbenen war 2022 ein Fünftel aller Sterbefälle darauf zurückzuführen.

Zudem sei mehr Forschung zu den Ursachen für Deutschlands schlechtes Abschneiden notwendig. „Die größte Wissenslücke besteht bei Daten, die bestimmte Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Rauchen, Alkoholkonsum, Ernährung und Bewegung mit der Sterblichkeit in Verbindung bringen könnten“, sagt Grigoriev. Damit könnten die Ursachen für das seit Langem bestehende Gesundheitsgefälle zwischen Deutschland und erfolgreicheren Ländern weiter aufgeklärt werden.

Deutschland sei jedoch keine Ausnahme, sagt Co-Autorin Alyson van Raalte vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung in Rostock. „In vielen Ländern mit hohem Einkommen ist derzeit zu beobachten, dass die Lebenserwartung langsamer zunimmt.“ Aber die Verlangsamung finde nicht in allen Industrieländern statt, und es sei unklar, warum.

Ein Faktor könnte sein, dass das Rauchen in Westeuropa früher verbreiteter war als in anderen Weltregionen wie Asien und sich der Rückgang der Raucherzahl hier weniger in der Sterblichkeit niederschlägt. „Es könnte auch sein, dass die zunehmende Fettleibigkeit zu einem Stillstand des Sterblichkeitsrückgangs beiträgt“, sagt van Raalte. Aber der Anteil stark Übergewichtiger ändere sich in den verschiedenen Ländern unterschiedlich schnell, und auch dies könne die internationalen Trends nicht allein erklären.

Erfolgsgeschichte im Osten

Eine positive Entwicklung verzeichnen die Forschenden bei Frauen in Ostdeutschland. Bis Anfang der 2000er Jahre hatte ihre Lebenserwartung zu Westdeutschland aufgeschlossen und auch gegenüber dem restlichen Westeuropa erheblich aufgeholt. In den 1990er Jahren sei massiv in die Gesundheitsversorgung in ostdeutschen Bundesländern investiert worden, sagt Grigoriev. „Im Allgemeinen profitieren Frauen früher und stärker als Männer von medizinischen Innovationen und der Verfügbarkeit moderner Gesundheitsversorgung“, sagt der Forscher.

Zudem habe sich die finanzielle Situation vieler Frauen verbessert. „Für ostdeutsche Frauen, die im Vergleich zu den Frauen im Westen häufiger erwerbstätig waren, wurden plötzlich höhere Renten verfügbar.“ Auch die Männer in Ostdeutschland konnten ihren Abstand zu Westdeutschland und dem restlichen Westeuropa zunächst reduzieren. Allerdings liegt ihre Lebenserwartung weiterhin rund ein Jahr unter der westdeutscher Männer.

Global betrachtet liegt die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland und Westeuropa deutlich über dem Durchschnitt. Aber auch hier gibt es eine positive Entwicklung: „Die am wenigsten entwickelten Länder verzeichnen derzeit die höchsten Zuwächse bei der Lebenserwartung“, berichtet van Raalte. Laut Daten der Vereinten Nationen ist die Lebenserwartung etwa in afrikanischen Ländern südlich der Sahara seit dem Jahr 2000 um mehr als ein Jahrzehnt von etwa 51 auf heute über 62 Jahre gestiegen.