Die Nacht der Bücherverbrennung „Als würde man etwas bei lebendigem Leibe verbrennen“

Dem Akt der nächtlichen Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Opernplatz ging die Antrittsvorlesung zum Thema „Wider den undeutschen Geist“ im Rahmen des neu an die Berliner Universität berufenen Ordinarius für Philosophie und politische Pädagogik Alfred Baeumler voraus.

Im Hörsaal der Universität, in dem die Antrittsvorlesung stattfand, hatte sich eine Abordnung von Studenten in SA-Uniformen eingefunden. Sie standen, so berichten Augenzeugen, strammstehend, eine Hand auf der Hosennaht, mit der anderen die Hakenkreuz-Fahne haltend, links und rechts um das Katheder geschart.

„Mit einem Wort“, bemerkte Baeumler in seiner Vorlesung mit erhobener Stimme, ließe sich hier sagen, was Nationalsozialismus für Deutschland und die Deutschen geistig bedeute: „die Ersetzung des Gebildeten durch den Typus des Soldaten“. Die „Epoche der Gewissensfreiheit, des Individualismus“, erklärte er, gehöre endgültig der Vergangenheit an.

Julius H. Schoeps ist Gründungsdirektor des Moses Mendelssohn Zentrums für europäisch-jüdische Studien an der Universität Potsdam.

Studenten gegen „undeutschen Geist“

Nach Ende der Antrittsvorlesung formierte sich ein Fackelzug, der, wie berichtet wurde, bei strömendem Regen vom Universitätshauptgebäude zum Studentenhaus in der Oranienburger Straße zog, wo die für die Verbrennung vorgesehenen rund 25.000 Bücher bereits auf Lastwagen verladen worden waren und auf die Abfahrt zum Opernplatz warteten. Auf den an den Lastwagen befestigten Transparenten stand zu lesen: „Deutsche Studenten marschieren wider den undeutschen Geist“.

Schaulustige säumten die Straßenränder und beklatschten den Vorbeimarsch der Studenten und der in Talaren gekleideten mitziehenden Professoren, an ihrer Spitze Alfred Baeumler, der zu dieser Zeit bereits als einer der führenden Propagandisten der „völkischen Erneuerung“ galt. Nach der Ankunft des Zuges auf dem Opernplatz stellte man sich in Reih und Glied um den Holzstoß auf, der von Feuerwehrleuten mit Benzin überschüttet worden war.

Für die Verbrennung vorgesehenen rund 25.000 Bücher waren bereits zuvor auf Lastwagen verladen worden waren und warteten auf die Abfahrt zum Opernplatz. © imago images/Everett Collection / imago images/Everett Collection

Die brennenden Fackeln, die von den Ankommenden auf den Holzstoß geworfen wurden, entfachten ein weithin sichtbares Feuer. Zudem aufgestellte Jupiterscheinwerfer sorgten für weitere Beleuchtung, damit die anwesenden Kameraleute der Wochenschau und die Pressefotografen ihrer Arbeit besser nachgehen konnten. Bevor man die Bücher, die von den Lastwagen herangekarrt worden waren, kurz vor Mitternacht ins Feuer warf, spielten SA- und SS-Kapellen vaterländische Weisen und Marschlieder.

Mit sich überschlagender Stimme

Der Studentenführer Herbert Gutjahr gab bekannt, in diesem Moment würden überall in Deutschland Scheiterhaufen in Brand gesteckt werden. Mit sich überschlagender Stimme, berichteten Ohrenzeugen, habe Gutjahr den Anwesenden zugerufen: „Wir haben unser Handeln gegen den undeutschen Geist gewendet. Ich übergebe alles Undeutsche dem Feuer“.

Studenten und Nazis werfen vornehmlich „antideutsche“ Schriften auf das große Feuer auf dem Opernplatz in Berlin. © imago images/ZUMA/Keystone

Nachdem Gutjahr, ein Neffe des stellvertretenden Gauleiters von Berlin, Arthur Görlitzer, seine Rede beendet hatte, traten mehrere Studenten vor den Scheiterhaufen und warfen Bücher von 15 besonders verhassten Autoren, begleitet von jeweils einem Feuerspruch, in die Flammen. Vier der neun „Feuersprüche“ beendete man jeweils mit dem Ausruf: „Ich übergebe dem Feuer die Schriften von […]“, eine Aktion, die unter lautem Hurra-Gebrülle und Gejohle geschah.

Angeblich soll es beim vierten Feuerspruch „Gegen seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens, für den Adel der menschlichen Seele!“, der sich auf die Schriften von Sigmund Freud bezog, noch eine weitere Variante gegeben haben. So soll neben dem Namen von Sigmund Freud auch der des Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld genannt worden sein, zwar nicht in Berlin, aber nachgewiesenermaßen an einigen anderen Verbrennungsorten in Deutschland: „Wir wollen keine Entsittlichung des Volkes, darum brenne Magnus Hirschfeld!“

Ein Blick auf die Namen der ausgesuchten 15 Schriftsteller, deren Bücher man glaubte, ins Feuer werfen zu müssen, zeigt, dass es sich in erster Linie um „linke“ Autoren handelte. Zum einen um Karl Marx, Karl Kautsky und Werner Hegemann, aber auch um den Pazifisten Friedrich Wilhelm Foerster, der ein intimer Feind der Nationalsozialisten war und in seinen Schriften, so in seinem Buch „Mein Kampf gegen das militaristische und nationalistische Deutschland“ (1920), vor deren Politik schon sehr früh gewarnt hatte.

Foerster, bei dem der dritte Feuerspruch lautete „Gegen Gesinnungslumperei und politischen Verrat“, war denn auch jemand, den die Nationalsozialisten mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln verfolgten. So befand sich sein Name auf der ersten NS-Ausbürgerungsliste, die im August 1933 veröffentlicht wurde.

Studenten warfen damals Bücher von 15 besonders verhassten Autoren, begleitet von jeweils einem Feuerspruch, in die Flammen. © imago images/ZUMA/Keystone

Unter den Autoren, Schriftstellern und Publizisten, deren Werke auf dem Berliner Opernplatz ins Feuer geworfen wurden, waren zumindest sechs jüdischer Herkunft, angefangen bei dem Psychoanalytiker Sigmund Freud, dem Schriftsteller Emil Ludwig, den Publizisten Theodor Wolff, Georg Bernhard und Kurt Tucholsky sowie dem Theaterkritiker Alfred Kerr.

Einer der Organisatoren der Bücherverbrennung war der Führer der Deutschen Studentenschaft, der Burschenschaftler Gerhard Krüger, der nach 1945 in der rechtsextremen Szene aktiv wurde und in Hannover in der Nachkriegszeit ausgerechnet und paradoxerweise als Versandbuchhändler arbeitete.

Tausende indizierte Titel

Die Zahl der Schriftstellerinnen und Schriftsteller, deren Werke nun in den Fokus des Regimes und seiner willfährigen Funktionäre gerieten, lässt sich nur grob schätzen. Geht man von den „Schwarzen Listen“ aus, dann dürfte die Zahl der indizierten Titel in die Tausende gegangen sein. Manches überschnitt sich, manches war und ist nach wie vor widersprüchlich, aber das Bild, das sich durch die damals erstellten Listen ergibt, zeigt einen Querschnitt der verfemten und verbotenen Literatur Anfang der 1930er Jahre.

Die undatierte Archivaufnahme zeigt den Transport von Bücher zur Verbrennung an einem ungenannten Ort. „Deutsche Studenten marschieren wider den undeutschen Geist“ - lautete die Aufschrift auf den Autos, die die Bücher zum Scheiterhaufen transportieren. © picture-alliance / dpa/dpaweb/-

Der Vater des Autors dieses Artikels war ebenfalls einer der Betroffenen. Wie so manch anderer musste auch Hans-Joachim Schoeps zur Kenntnis nehmen, dass seine Arbeiten nicht mehr gelitten waren und ganz offensichtlich nicht mehr in die Zeit passten. Die Kafka-Edition „Beim Bau der Chinesischen Mauer“, die er auf Empfehlung Siegfried Kracauers zusammen mit Max Brod 1931 im Gustav-Kiepenheuer-Verlag herausgebracht hatte, wurde ebenso indiziert und in die Flammen geworfen wie alle anderen von Max Brod herausgegebenen Kafka-Titel, die heute zum „Kanon der Weltliteratur“ zählen.

Denkmal zur Bücherverbrennung am Berliner Bebelplatz. © Tagesspiegel/Kai-Uwe Heinrich

In einem Brief, den er am 25. Juni 1933 an Brod schrieb, bemerkte Hans-Joachim Schoeps: „Kafka wird lachen, dass eine fremde Macht mal wieder alles durchkreuzt“. Es waren allerdings nicht nur deutschsprachige Autoren, die auf den Index gerieten, sondern auch zahlreiche deutsche Übersetzungen von Büchern englisch-, französisch- und russischsprachiger Autoren.

Ich habe Gefährlicheres erlebt, Tödlicheres – aber Gemeineres nicht! Erich Kästner, Schriftsteller

Im Verlauf der Vorbereitungen zur Bücherverbrennung wurden auf den „Schwarzen Listen“, die über die „Deutsche Studentenschaft“ und das „Börsenblatt für den deutschen Buchhandel“ reichsweit verbreitet wurden, nahezu alle Repräsentanten der literarischen Moderne aufgeführt, gleichgültig aus welchem Land sie kamen. Auf einer „Liste der unerwünschten Literatur“ tauchte unter anderem der Name von Nathan Asch auf, der als „jüdisch-kommunistischer Tendenzschriftsteller“ disqualifiziert wurde, aber auch nicht deutsche Schriftsteller, etwa Robert Carr, dessen Roman „Wildblühende Jugend“ man als „erotisch-zersetzend“ einstufte.

Auf den Schriftsteller Erich Kästner wirkten die Geschehnisse auf dem Opernplatz wie ein Schock. © picture-alliance/dpa/Georg Goebel

Auch John Dos Passos, der gleichzeitig als „kommunistischer Tendenzschriftsteller“ und „Verherrlicher des Klassenkampfes“ bezeichnete wurde, fand sich auf dem Index, ebenso wie die Bücher von Ernest Hemingway. Beide Autoren galten den Nationalsozialisten als „defätistisch zersetzend“ wie auch Jack Londons Bücher, die man als „marxistische Tendenzromane“ ansah. Upton Sinclairs „sämtliche Schriften“ landeten wegen ihrer „aufdringlichen marxistisch kommunistischen Tendenz“ ebenfalls auf dem Scheiterhaufen.

Goebbels hetzte am Opernplatz

Propagandaminister Joseph Goebbels, der in der Nacht der Bücherverbrennung vor die aufgestellten Mikrophone am Berliner Opernplatz trat und eine seiner üblichen Brandreden hielt, nannte keinen der in den Listen aufgeführten Autoren mit Namen, hetzte aber gegen den „jüdischen Intellektualismus“, gegen die „Asphaltliteraten“, den „Ungeist“ und das „Untermenschentum“, sodass für die Umstehenden kein Zweifel bestand, auf wen die Beschimpfungen gemünzt waren.

Die Attacken, das war unverkennbar, zielten nicht nur auf Sozialisten, Kommunisten und Pazifisten, sondern vor allem auf die Juden und das Judentum. Die Reaktionen aus dem Ausland ließen nicht lange auf sich warten.

Propagandaminister Joseph Goebbels hetzte am Berliner Opernplatz gegen den „jüdischen Intellektualismus“. © IMAGO/piemags

In der ausländischen Presse, in Österreich, den Niederlanden, Dänemark, England, Schweden, der Tschechoslowakei sowie den Vereinigten Staaten, erschienen Berichte und Kommentare, die sich teils zurückhaltend, teils bissig zu den Vorgängen in Deutschland äußerten. „Es war“, bemerkte eine US-amerikanische Augenzeugin der Vorgänge, „als würde man etwas bei lebendigem Leibe verbrennen“.

In der Wiener Tageszeitung „Das kleine Blatt“, die der Sozialdemokratie nahestand, etwa war zu lesen: „Die Reihe der Volksvergnügungen im Dritten Reich nimmt ihren Fortgang. Erst werden Marxisten gefoltert […] dann Juden gehetzt – jetzt werden Bücher verbrannt! Nur keine Atempause, nur weiter geschürt und getrommelt, damit das Volk aus seinem Rausche nicht erwache – nicht erwache in dem schrecklichen Alltag des Hungers und der Knechtung der Arbeitslosigkeit und des Lohndruckes!“

Aufsehen, und zwar weltweit, erregte ein Protestschreiben, betitelt „Verbrennt mich!“, das der Schriftsteller Oskar Maria Graf in der Wiener Arbeiter-Zeitung am 12. Mai 1933 veröffentlichte. Graf, der Deutschland verlassen hatte und ins Exil gegangen war, empörte sich darüber, dass er auf keiner der Listen stand: „Womit habe ich diese Schmach verdient?“, fragte er. „Nach meinem ganzen Leben und nach meinem ganzen Schreiben habe ich das Recht, zu verlangen, daß meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden gelangen“.

Die Menschenmassen heulten Beifall, schrien ‚Deutschland erwache‘, ‚Juda verrecke‘, ‚Heil Hitler’. Elisabeth Castonier, Schriftstellerin

Die Bücherverbrennung auf dem Berliner Opernplatz ist von Fotografen in allen Einzelheiten im Bild festgehalten worden. Die Fotos zeigen Menschen, die um den Scheiterhaufen geschart auf das Geschehen starren, teilweise schweigend, teilweise lautstark ihre Zustimmung äußernd. Die Schriftstellerin Elisabeth Castonier, die beim Verbrennungsakt anwesend war und das Geschehen beobachtete, bemerkte später: „Die Menschenmassen heulten Beifall, schrien ‚Deutschland erwache‘, ‚Juda verrecke‘, ‚Heil Hitler‘“.

Auch der Schriftsteller Erich Kästner, der unerkannt in der Menge stand, war einer der unmittelbaren Augenzeugen des „exorzistischen Rituals“ (Saul Friedländer). Er musste mitansehen, wie auch seine Bücher mit entsprechenden Kommentaren ins Feuer geworfen wurden. Der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, zeitlebens ein Verehrer Kästners, bekam später im Warschauer Ghetto die 1936 in Zürich erschienene Gedichtsammlung „Doktor Erich Kästners Lyrische Hausapotheke“ in die Hände.

Die Bücherverbrennung vom 10. Mai 1933 auf dem damaligen Opernplatz vor der Berliner Universität wurde zu einem Fanal der ideologischen Indoktrinierung der Wissenschaften durch das NS-Regime. © picture-alliance/dpa/dpaweb

„Wir lasen“, schrieb Reich-Ranicki in seinem Erinnerungsbuch „Mein Leben“, „die irritierenden Fragen ‚Kennst du das Land, wo die Kanonen blühn?‘ und nahmen uns die Mahnung zu Herzen: ,Nie dürft Ihr so tief sinken,/ Von dem Kakao, durch den man euch zieht/ auch noch zu trinken‘“.

Begräbniswetter hing über der Stadt. Erich Kästner, Schriftsteller

Auf Kästner wirkten die Geschehnisse auf dem Opernplatz wie ein Schock. „Ich stand vor der Universität“, schrieb er später, „eingekeilt zwischen Studenten in SA-Uniformen, den Blüten der Nation, sah unsere Bücher in die zuckenden Flammen fliegen und hörte den schmalzigen Tiraden des kleinen abgefeimten Lügners [Goebbels]. Begräbniswetter hing über der Stadt. Der Kopf einer zerschlagenen Büste Magnus Hirschfelds stak auf einer langen Stange, die hoch über der stummen Menschenmenge hin und her schwankte. Es war widerlich“.

Jahre später, bei einer PEN-Tagung kam Kästner noch einmal auf die Nacht der Bücherverbrennung zu sprechen und erklärte: „Meine Damen und Herren, ich habe Gefährlicheres erlebt, Tödlicheres – aber Gemeineres nicht!“