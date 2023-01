Eine Handvoll Mandeln zur Erholung Studie: Fettmolekül wirkt positiv auf Gesundheit

Der tägliche Verzehr von Mandeln kann die Erholung des Körpers nach dem Sport offenbar fördern. Das ergab eine klinische, randomisierte kontrollierte Studie von Forschenden der Appalachian State University, die unlängst in der Fachzeitschrift Frontiers in Nutrition erschienen ist.

Das Team um Studienleiter David C. Nieman führt den Effekt auf das in den Mandeln enthaltene oxidierte Fettmolekül 12,13DiHOME zurück. Wie bereits bekannt stimulieren oxidierte Fettmoleküle die metabolische Gesundheit, also den Zucker- und Fettstoffwechsel und die Energieregulation, und reduzieren so Stress und Anspannung.

Vier Wochen lang täglich Mandeln

An der Studie nahmen 64 Probanden teil, 32 davon gehörten der Kontrollgruppe an. Während die eine Hälfte vier Wochen lang täglich 57 Gramm Mandeln aß, bekam die Kontrollgruppe einen kalorienangepassten Müsliriegel. Direkt nach einem intensiven Training entnommene Urin- und Blutproben zeigten bei den Teilnehmern der Mandel-Gruppe einen um 69 Prozent höheren Anteil des Fettmoleküls im Blutplasma als in der Kontrollgruppe.

Neben einer schnelleren Erholung des Körpers und weniger Müdigkeit berichtete die Mandel-Gruppe auch von einer besseren Bein-Rücken-Kraft und weniger Muskelkater sowie Steifheit. Werte im Blut, die auf geringfügige Muskelschäden hinwiesen, waren allerdings in beiden Gruppen gleich.

Zudem fanden die Forschenden heraus, dass der Anteil des weniger förderlichen Fettmoleküls 9,10diHOME bei der Müsliriegelgruppe im Blutplasma um 40 Prozent höher war, dieses Fettmolekül soll im Gegensatz zu 12,13DiHOME nachweislich schlechte Auswirkungen auf die allgemeine Gesundheit und Erholung des Körpers haben.

