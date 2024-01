Corona-Impfungen Große Studie beziffert vermeidbare Todesfälle

Mehr als 7000 Krankenhausaufenthalte und Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 hätten im Sommer 2022 im Vereinigten Königreich vermieden werden können, wenn dort mehr Menschen geimpft worden wären. Das legt eine im Fachmagazin „The Lancet“ veröffentlichte Studie nahe.

Die Ergebnisse, die vom britischen Institut für Gesundheitsdatenwissenschaft (Health Data Research UK) und der Universität Edinburgh veröffentlicht wurden, beruhen auf anonymisierten Gesundheitsdaten von 67 Millionen Menschen im Alter von über fünf Jahren aus England, Nordirland, Schottland und Wales.

Die Forschenden werten Daten aus, die im Zeitraum zwischen dem 1. Juni und dem 30. September 2022 erhoben wurden. Der Anteil der Menschen, die am 1. Juni 2022 nicht ausreichend geimpft waren, also nicht die empfohlene Anzahl von Covid-19-Impfungen und Auffrischungen erhalten hatten, lag demnach zwischen einem Drittel und der Hälfte der Bevölkerung: 45,7 Prozent in England, 49,8 in Nordirland, 34,2 in Schottland und 32,8 in Wales.

Unzureichend geimpft: Männer und junge Menschen

Modellrechnungen ergaben, dass 7180 Krankenhausaufenthalte und Todesfälle von etwa 40.400 schwer an Covid-19 Erkrankten in den vier Monaten im Sommer 2022 hätten vermieden werden können, wenn die Bevölkerung vollständig geimpft gewesen wäre. Eine unzureichende Impfung war in allen untersuchten Altersgruppen mit deutlich mehr Krankenhausaufenthalten und Todesfällen verbunden.

Bei unzureichend geimpften Personen über 75 Jahren war die Wahrscheinlichkeit einer schweren Covid-19-Erkrankung mehr als doppelt so hoch wie bei Personen, die vollständig geschützt waren, heißt es weiter. Die höchsten Raten dieser Unterimpfung wurden bei jüngeren Menschen, Männern, Menschen in Gebieten mit höherer Benachteiligung und nicht-weißen Menschen festgestellt.

Die Einführung des Covid-19-Impfstoffs hat im Vereinigten Königreich sehr früh begonnen, sodass bis Januar 2022 über 90 Prozent der Bevölkerung über zwölf Jahren mit mindestens einer Dosis geimpft waren. Allerdings waren die Raten der nachfolgenden Auffrischungsimpfungen bis jetzt nicht bekannt. Laut Angaben der Forschenden handelt es sich um die größte Bevölkerungsstudie, die jemals im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde. (mica)