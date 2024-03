„Es herrscht eine große Unruhe“ Berliner Unis in Sorge wegen gesperrter Haushaltsmittel

Es ist genau zwei Wochen her, da versicherte mit Kai Wegner der Regierende Bürgermeister persönlich den Berliner Hochschulen „Verlässlichkeit“ bei der Finanzierung. Sprich: Bei den Zuschüssen des Landes, die in den Hochschulverträgen verbindlich festgelegt ist, solle trotz der Sparvorgaben des Finanzsenators nicht gekürzt werden. Doch inzwischen rätseln viele in der Wissenschaft, wie verlässlich das ist.