„Es ist ein Balanceakt“ Die HU-Präsidentin über Machtmissbrauch und Nahost an den Unis

Frau von Blumenthal, #Metoo-Fälle und Nahost-Krieg – rücken politische Konflikte die eigentliche Arbeit an den Hochschulen gerade in den Schatten?

Der Terrorakt der Hamas gegen Israel, die Fortsetzung des Konflikts in Gaza, die ganze Frage des Antisemitismus in Deutschland, und auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine: Diese Themen bestimmen unser politisch-gesellschaftliches Umfeld und als Universität müssen wir uns damit auch auseinandersetzen. Und zwar so, dass gleichzeitig unsere Involvierung in die Gesellschaft wie auch eine Distanz zur ihr gesichert ist, die uns die wissenschaftliche unabhängige Befassung mit den Themen erst ermöglicht. Das ist ein Balanceakt.