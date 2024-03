Frau Wade, warum schreiben Sie jede Nacht Wikipedia-Artikel? „Männer wurden darauf konditioniert, herauszubrüllen, wie brillant sie sind“

Frau Dr. Wade, Sie sind Physikerin und erforschen neue Materialien am Imperial College in London. Aber es ist Ihre ehrenamtliche Arbeit, weswegen wir sprechen: Seit 2017 schreiben Sie täglich einen Wikipedia-Artikel über eine Wissenschaftlerin oder einen Wissenschaftler, der einer Gruppe angehört, die in der Wissenschaft unterrepräsentiert ist. Wessen Wikipedia-Seite schreiben Sie heute?

Darüber denke ich erst heute Abend nach. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann möchte ich sofort daran arbeiten. Tagsüber muss ich aber meine Arbeit im Labor machen.

Wie viele Wikipedia-Einträge haben Sie bereits geschrieben?

Etwa 2100.

Das ist eine ganze Menge.

Als ich damit anfing, waren insgesamt 17 Prozent der Biografien über Frauen und jetzt sind es 19 Prozent. Während viele von uns über Frauen schreiben, wird natürlich auch weiterhin über Männer geschrieben.