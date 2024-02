FU-Präsident Günter Ziegler im Gespräch „Antisemiten laufen nicht ungehindert über den Campus“

Herr Ziegler, sind Sie zu tolerant gegenüber Antisemitismus an Ihrer Universität?

Wir tolerieren keinen Antisemitismus an der FU. Es kursieren eine Menge Vorwürfe und Situationsbeschreibungen, die nicht stimmen. Was ein Student der Freien Universität in der rbb-Abendschau erklärt hat – es gäbe „No-Go-Areas“ an der FU für Studierende mit jüdischem Hintergrund –, ist ein Alarmsignal, bildet aber nicht richtig die Situation ab.