„Gewissen der Welt“ Fachblatt „Nature“ ehrt UN-Chef Antonio Guterres

UN-Generalsekretär Antonio Guterres ist vom Fachblatt „Nature“ für seine herausragende Rolle in der Wissenschaft im Jahr 2022 geehrt worden. Als „Gewissen der Welt“ habe er sich dafür eingesetzt, dass die Nationen Krisen wie die Invasion in der Ukraine und den Klimawandel bewältigten. Zu seinen Qualitäten gehörten mutige und direkte Äußerungen wie die bei der Weltklimakonferenz in Ägypten vor einigen Wochen: „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle – mit dem Fuß auf dem Gaspedal.“ Guterres benenne Fehler, wenn er sie sehe.

Außerdem zählte das Fachmagazin auch den chinesischen Forscher Yunlong Cao zu „Nature’s 10“, den wichtigsten Forschungspersönlichkeiten 2022. Cao habe entscheidend dabei geholfen, die Veränderungen des Erregers Sars-CoV-2 zu verstehen. Die Wissenschaftlerin Lisa McCorkell, die selbst an Long Covid leidet, habe die Erforschung der Langzeitfolgen einer Coronainfektion vorangetrieben habe. Die Astronomin Jane Rigby habe maßgeblich dazu beigetragen, dass Weltraumteleskop „James Webb“ ins All zu bekommen. Der Chirurg Muhammad Mohiuddin hat 2022 einem Menschen erstmals ein genetisch verändertes Schweineherz eingepflanzt. (dpa)

