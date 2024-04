Neben dem Zoo TU Berlin erhält neuen Forschungsbau

Die Technische Universität Berlin kann einen neuen Forschungsbau für die Photonik errichten. Der Wissenschaftsrat empfahl den Bau jetzt für die gemeinsame Förderung von Bund und Ländern. Berlin und der Bund werden sich die Kosten in Höhe von 63 Millionen Euro damit teilen.

Das Gebäude soll auf dem östlichen Teil des TU-Campus in Charlottenburg entstehen, zwischen Müller-Breslau-Straße, Hertzallee, Fasanenstraße direkt hinter der Stadtbahn, die am Zoo entlangführt. Das „Center for Integrated Photonics Research“ soll Teil eines Neubaus für die Experimentalphysik der TU werden und auf 2000 Quadratmetern drei großen Laborbereichen Platz bieten.

Die Photonik erforscht die Nutzung von Licht, etwa wenn es um Lasertechnologien oder Datenübertragung geht. Sie bilde die Basis für vielfältige Anwendungen im Bereich der Informations- und Kommunikations­technologien, Quantentechnologien, Sensorik und Medizin, heißt es in einer TU-Mitteilung.

Die Region Berlin-Brandenburg gehöre in Deutschland zu einem der wichtigsten Zentren für optische Technologien. Mit dem neuen Bau solle die Basis für eine hochmoderne technologische und experimentelle Infrastruktur gelegt werden, die national und international so noch nicht existiere.