Kein Nobelpreis für RNA-Impfstoffpioniere Deutsche Forschung muss mehr wagen

Die RNA-Impfstoff-Forschung wird mit dem diesjährigen Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet. Die Ungarin Katalin Karikó und den US-Forscher Drew Weissman werden im Oktober in Frack und Kleid in Stockholm dem schwedischen Königspaar die Hände schütteln. Hingegen der Anteil der deutschen Forschung an dieser einzigartigen Jahrhundertleistung, einen Impfstoff gegen eine völlig neuartige Viruserkrankung binnen eines Jahres zu entwickeln, wird nicht berücksichtigt.

Egal, könnte man sagen. Lieber Geld als Ruhm. Ein großer Anteil der Milliarden-Erlöse der Corona-Impfstoffe und der RNA-Vakzine, die da noch kommen mögen, fließen ja dennoch nach Mainz, welche Bedeutung kann da schon eine schwedische Auszeichnung haben.

Weit gefehlt. Es hat durchaus etwas Tragisches, dass in dem einzigen Moment, in dem die Weltöffentlichkeit Bilanz zieht, welche Forscherinnen und Forscher hinter den RNA-Impfstoffen stecken, die jahrzehntelange Sisiphos-Arbeit von Pionieren wie Özlem Türeci und Uğur Şahin, den Biontech-Gründern, und Ingmar Hoerr, dem Curevac-Gründer, nicht einmal teilweise Erwähnung findet.

Der Corona-Impfstoff aus USA

Welche Folgen das hat, ist schon jetzt ersichtlich: Weltweit wird der in Mainz ersonnene Impfstoff Comirnaty als ein US-amerikanisches, ein Pfizer-Vakzin wahrgenommen. Niemand spricht über und kaum jemand kennt den Mainzer „Partner“ Biontech. Sowohl die Grundlagenforschung hierzulande, in der Şahin, Türeci und Hoerr und ihre Teams sich entwickeln konnten, als auch die Milliarden-Investitionen der Ex-Hexal-Eigner Andreas und Thomas Strüngmann und des SAP-Gründers Dietmar Hopp in die Hochrisikoprojekte Biontech und Curevac bleiben damit unter dem globalen Radar.

Wohlgemerkt: Natürlich ist der Nobelpreis für Karikó und Weissman absolut verdient. Verständlich auch, dass ein dritter Preisträger den Statuten zufolge zwar möglich, es aber wohl schwierig gewesen wäre, einen weiteren der vielen Forschenden, die zum Erfolg der RNA-Impfstoffe beigetragen haben, dafür auszuwählen. Außerdem zeichnet der Nobelpreis eher Forschung, nicht die mühsame Entwicklung einer Entdeckung zu einem Medikament aus.

Immer noch spitze?

Dennoch sollten sich die Verantwortlichen in der Forschungscommunity in Deutschland nicht einfach mit einem „Pech gehabt“ in die bequemen Sessel fallen lassen. Denn wenn sie wirklich ihren viel geäußerten Anspruch auf international konkurrenzfähige „Spitzenforschung“ nachhaltig sichern wollen, sollten sie sich schon fragen, warum es beim Nobelpreis für die wohl wichtigste medizinische Neuerung der vergangenen Jahre, die RNA-Impfstofftechnik, kein zwingendes Argument für einen deutschen Forscher gab.

Dass neue, wirklich fortschrittliche Medikamente fast ausschließlich in den USA entwickelt und dort zum Nachteil der deutschen Patienten zuerst auf den Markt gebracht werden, daran hat man sich ja fast schon gewöhnt. Dass aber selbst die sich so gerne selbst lobende deutsche Grundlagenforschung mit immer mehr Schwierigkeiten zu kämpfen hat und zumindest in diesem Bereich nicht (mehr?) spitze genug ist, sollte zu denken geben.

Auch in der Forschung gilt: Nur wer wagt, gewinnt. Zwar hatten es Karikó und Weissmann auch in den USA nicht leicht, die RNA-Forschung war dort genauso schwer zu finanzieren wie hier. Das Forschungs-Establishment hatte lange nichts übrig für ihre verrückten Ideen. Allerdings haben die USA ein funktionierendes System, wenn nicht früh, dann wenigstens spät auf einen Zug aufzuspringen. In Deutschland fehlt das. Deshalb ist es hierzulande essenziell, auch und gerade in der Grundlagenforschung früh die richtigen Weichen zu stellen. Förderorganisationen müssen sich trauen, wirklich Neues zu unterstützen und nicht nur die naheliegenden Ideen. Das mag risikoreicher sein. Aber der Erfolg wäre dann um so strahlender.