(K)eine Chance den Drogen? Eine neue Betrachtung der Psychedelika

Es ist wirr, was der britische Parlamentarier Christopher Mayhew 1955 im Film für die BBC erzählt. Mit geweiteten Augen starrt er in die Kamera und sagt: „Ich bewege mich jetzt von einer Zeit in die andere ... und wieder zurück. Ich bin mir nicht bewusst darüber, dass sich mein Körper bewegt, aber ich bin mir sehr bewusst darüber ...“ Es folgt eine lange Pause. „Dass ich mich in der Zeit bewege.“