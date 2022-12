Klima-Podcast Gradmesser #61 Zweimal die Welt retten: Klima- und Artenschutz gehören zusammen

Die Klimakrise erkennen inzwischen die meisten Menschen an. Weniger dagegen wissen von der Biodiversitätskrise, und dass aktuell das nächste große Massenaussterben nach dem Verschwinden der Dinosaurier ablaufen könnte. Dabei ist es für die Menschen existenziell wichtig, dass es der Natur gut geht.

Hören Sie die aktuelle Episode hier im Player* oder bei Spotify, Apple, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

* Für die Darstellung des Podcast-Players aktivieren Sie bitte den Button „externer Inhalt“.

Die Biologin Katrin Böhning-Gaese sagt im Podcast, warum Klima- und Biodiversitätskrise zusammengehören, wieso in Deutschland vor allem Vögel und Insekten verschwinden, und ob die UN-Biodiversitätskonferenz im Dezember in Kanada den Wendepunkt für den weltweiten Artenschutz bringen wird (ca. ab Min. 5:10).

Zuvor verhilft Tagesspiegel Head of Audio Eva Köhler zu Grundlagenwissen über die Konferenz in Kanada (ca ab Min. 2:00), und zum Ende der Folge sagen internationale Umweltaktivist:innen wie Ruth Davis, warum sie vor der Konferenz verhalten optimistisch sind (ca. ab Min. 25:00).

Das Bundesamt für Naturschutz gibt in Deutschland die sogenannten roten Listen heraus. Darauf stehen die Tiere, Pflanzen und Pilze, die hierzulande vom Aussterben bedroht sind. Der allgemeine Trend: Tiere und Pflanzen in Deutschland leiden, genauso wie die Biodiversität weltweit. Mindestens eine Million Arten von acht ist vom Aussterben bedroht, sagt der Weltbiodiversitätsrat.

Um dagegen vorzugehen, treffen sich vom 7. bis 19. Dezember Vertreter von 196 Staaten zur fünfzehnten UN-Biodiversitätskonferenz in Montréal in Kanada. Dort soll für den Artenschutz das erreicht werden, was in Paris vor sieben Jahren für den Klimaschutz geglückt ist. Ein neues Abkommen zum weltweiten Artenschutz soll beschlossen werden mit dem Ziel, das Artensterben bis 2030 zu stoppen und sogar zerstörte Natur zurückzugewinnen.

Zentraler Punkt dabei: Je knapp ein Drittel aller Land- und Meerflächen sollen bis zum Jahr 2030 zu Naturschutzzonen werden. Aktuell ist es deutlich weniger: Nur acht Prozent der Meere und circa 15 Prozent der Landflächen sind bisher geschützt.

Katrin Böhning-Gaese, die das „Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum“ in Frankfurt leitet, hält es für entscheidend, dass sich die Konferenz auf dieses Ziel einigt: „Die Biodiversität ist der Maschinenraum unserer Ökosysteme. Wir sind darauf angewiesen, dass sie funktionieren: Für unser Essen, unser Wasser, Medikamente, Baustoffe – um nur ein paar Dinge zu nennen.“

Und noch etwas in eigener Tagesspiegel-Sache: Wir haben als Redaktion quasi die Zeitung neu erfunden, beziehungsweise verdoppelt. Wer wissen möchte, wie das aussieht, kann an unserer Podcast-Umfrage hier teilnehmen. Alle, die mitmachen, bekommen den Tagesspiegel sechs Wochen digital und kostenlos.

Fragen, Anregungen oder Kritik am „Gradmesser“ schicken Sie gerne an gradmesser@tagesspiegel.de. Wir freuen uns darauf.

Die vergangenen „Gradmesser“-Episoden können Sie hier nachhören:

Folge 60 mit Wirtschaftsexperten Henning Wilts

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 59 mit Islamwissenschaftler Tobias Zumbrägel

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 58 mit Soziologe Matthias Quent

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 57 mit Leiter Politik Germanwatch Lutz Weischer

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 56 mit Kommunikationswissenschaftlerin Sabine Molthagen-Schnöring

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 55 mit Finanzökonom Christian Klein

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 54 mit Klimageograph Christoph Schneider

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 53 mit Agrarwissenschaftler Harald Grethe

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 52 mit Energieökonom Andreas Löschel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 51 mit Autorin Annika Joeres:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Folge 50 mit Soziologin Jutta Allmendinger

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Zur Startseite