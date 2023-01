Asteroid ganz nah „2023 BU“ schießt mit extrem geringem Abstand an der Erde vorbei

Ein vergleichsweise großer Asteroid ist am Freitag an der Erde vorbeigeflogen.

„2023 BU“, so sein Name, passierte kurz vor 01:30 Uhr deutscher Zeit in nur 3600 Kilometern Höhe die Südspitze Südamerikas. Zum Vergleich: Die Interationale Raumstation ISS kreist in einer Höhe von etwa 408 Kilometern, geostationäre Satelliten in 36.000 Kilometern Höhe. Der Asteroid hatte etwa die Größe eines Vans.

Kürzlich erst entdeckt

2023 BU war erst am vergangenen Wochenende von einem Amateurastronomen auf der Krim entdeckt worden. Das Ereignis legt nahe, dass weitere Asteroiden von möglicherweise bedrohlicher Größe, die der Erde sehr nah kommen können, wahrscheinlich unentdeckt unterwegs sind.

Bereits kurz nach der Entdeckung konnten Astronomen die Größe und die Flugbahn berechnen und hinsichtlich eines möglichen Einschlags Entwarnung geben. Und auch wenn er nicht an der Erde vorbeigeflogen wäre, wäre die Gefahr von Schaden am Boden gering gewesen.

Die Fachleute gehen davon aus, dass das Objekt beim Eintritt in die Atmosphäre zerbrochen und zum Großteil verglüht wäre. Ein riesiger Feuerball wäre dann aber regional am Himmel zu sehen gewesen.

Suche nach ähnlichen Objekten

Asteroiden, die auf der Erde katastrophale Folgen auslösen würden, sind deutlich größer, mit teils mehreren Kilometern Durchmesser. Das Objekt, das vor 66 Millionen Jahren die Erde traf und das Zeitalter der Dinosaurier beendete, maß wahrscheinlich etwa zwölf Kilometer.

Doch schon bei einer Größe von etwas mehr als 100 Metern könnte ein Einschlag in bewohntem Gebiet lokal katastrophale Folgen haben. Astronomen gehen davon aus, dass allenfalls etwa die Hälfte der Asteroiden dieser Größenkategorie, die die Sonne umkreisen und der Erde nah kommen könnten, bereits entdeckt sind. (rif)

