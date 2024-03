Krisen, Krieg und keine Kinder Herr Sobotka, warum sinkt die Geburtenrate auch in Deutschland?

Für Deutschland wurden vergangene Woche neue Zahlen bekannt, die einen deutlichen Trend zu weniger Geburten erkennen lassen. Gleich darauf folgten Daten und Prognosen zu einer ganz ähnlichen Entwicklung in den meisten Ländern weltweit. Tomas Sobotka, stellvertretender Leiter des in Wien ansässigen Instituts für Demografie (offizieller Name: Vienna Institute of Demography) an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, kennt Gründe. Er spricht auch von überraschenden Entwicklungen, die es in der Zukunft geben könnte.