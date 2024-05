Kulturelle Resilienz Wie Menschen lernten, mit ihrem „größten Fehler“ zu leben

Sesshaftes Leben mit Ackerbau und Viehzucht sei der „schlimmste Fehler in der Geschichte der Menschheit“ gewesen. So schrieb es der damals noch kaum bekannte und als Physiologie-Professor in Los Angeles sein Geld verdienende Jared Diamond 1987 in einem Artikel für ein populäres Wissens-Magazin. Eine steile These, denn jene Veränderungen, die die „Neolithische Revolution“ mit sich brachten, galten eigentlich als wichtige Schritte auf dem Weg zu modernen Zivilisationen.

Doch Diamond, der diese These später auch in einem extrem einflussreichen Buch („Guns, Germs, and Steel“, auf Deutsch: „Arm und Reich“) erörterte und andere Bestseller zu ähnlichen Themen (etwa „Kollaps“, 2005) nachlegte, sah es so: Zwar konnten diese Bauern und Hirten mehr Essen für viel mehr Menschen bereitstellen. Doch was sie erzeugten, war viel ungesünder als die reichhaltige Kost ihrer Vorfahren, die sich vom Jagen und Sammeln ernährt hatten. Und war der Acker einmal durch Wind und Wetter oder Schädlinge verwüstet, drohten Hunger und Tod.

„Gute Erholung“

Ein Team um den britischen Archäologen Philip Riris kommt in einer neuen Studie zu einer differenzierteren Sichtweise. Die Analyse der Forschenden deutet darauf hin, dass die Umstellung zur Landwirtschaft tatsächlich mit großen Risiken verbunden war – dass sie uns aber auch gelehrt haben könnte, mit diesen Risiken umzugehen.

Riris und seine Kolleginnen wie Kollegen haben Daten aus insgesamt 16 archäologischen Studien zusammengeführt, die die Bevölkerungsentwicklung der Menschheit in unterschiedlichsten Weltregionen über Jahrtausende, teils über Jahrzehntausende hinweg, nachgezeichnet haben. Zusammen vermitteln sie ein umfassendes Bild davon, wann sich Menschen im Wohlstand vermehrt haben, und wo sie durch Hunger, Dürren oder Krieg dezimiert wurden.

Resistenz und Resilienz

Das Team fand ein auffälliges Muster: Menschen waren anscheinend gerade dort am besten für Bevölkerungskrisen gewappnet, wo sie besonders häufig auftraten. In Regionen, in denen die Bevölkerung besonders oft schrumpfte, fiel dieser Abschwung in der Regel deutlich schwächer aus als anderswo. Das Forschunsteam spricht hier von einer hohen „Resistenz“. Diese Gesellschaften zeigten aber zusätzlich auch die Fähigkeit, „Resilienz“ zu entwickeln. Sie waren also in der Lage, sich von Bevölkerungsschocks schnell wieder zu erholen.

Vom Gallenblasen-und Ionenspezialisten zum Welterklärer: Jared Diamond. © Andreas Labes

Und: Diese Zusammenhänge fanden sich besonders deutlich in sesshaften Gesellschaften. Wo Menschen Ackerbau oder Viehzucht betrieben, wurden sie laut den Ergebnissen der Metaanalyse tatsächlich häufiger von Bevölkerungskrisen heimgesucht. „Man könnte das so deuten, dass diese Gesellschaftsformen eine Art eingebauter Vulnerabilität in sich tragen“, sagt Studienautor Riris im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Gleichzeitig erwiesen sie sich aber als sehr widerstandsfähig: Sie verkrafteten die vielen Bevölkerungseinbrüche verhältnismäßig gut und kamen in der Regel schnell wieder auf die Beine. Philip Riris spricht darum von einem „Tradeoff“, also einer Art Zielkonflikt in Ackerbau- und Hirtengesellschaften: Kurzfristige Instabilität gegen langfristiger Widerstandskraft.

Lerne und arbeite

Warum das so ist, wird aus der Studie nicht ersichtlich. Die Autoren haben allerdings Vermutungen. So wäre es möglich, dass Menschen nach jeder überstandenen Krise Lehren ziehen und etwa ihre Infrastruktur ausbauen, um für die Zukunft besser gewappnet zu sein. Genauso könnte es sein, dass Menschen und Gesellschaften, die Katastrophen überstanden haben, eben jene Fertigkeiten oder Gewohnheiten, die ihnen dabei geholfen hatten, an ihre Nachkommen weitergaben. Das könnten etwa neuartige Techniken im Anbau oder in der Vorratshaltung gewesen sein. Resilienz entstünde so durch einen Prozess kultureller Evolution, in dem sich die bestangepassten Praktiken auf lange Sicht durchsetzen.

Landwirtschaft und Viehzucht waren also offenbar tatsächlich keine Errungenschaften, die das Leben ausschließlich angenehmer und sorgenfreier gemacht haben.

Aber war diese „Neolithische Revolution“ wirklich ein „Fehler“, eine „Katastrophe“, wie es der inzwischen 87-jährige Jared Diamond, der heute als einer der weltweit wichtigsten lebenden Evolutionsbiologen und Biogeographen gilt, ausdrückte? Oder doch eher der große zivilisatorische Schritt? Schon Diamond selbst äußerte sich später, etwa in „Arm und Reich“, hierzu differenzierter. Jedenfalls hätten sich ohne die Erfindung der Landwirtschaft wohl keine industrialisierten und technologischen Gesellschaften entwickelt. Und somit hätte es eher keine Menschen gegeben, die globale Entwicklungen wissenschaftlich analysieren und sich über solche Fragen Gedanken machen.