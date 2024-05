Lästige Blasenentzündung „Impfung“ soll die Beschwerden zumindest lindern

Jetzt muss man schon zum dritten Mal innerhalb einer Stunde auf Toilette. Und da ist es wieder, das vertraute Brennen beim Wasserlassen. Diese lästige Blasenentzündung!

Schuld daran sind Bakterien, die normalerweise im Darm oder in anderen Körperbereichen vorkommen. Diese Bakterien können aber über die Harnröhre in die Blase gelangen und eine Infektion verursachen. Dann heißt es meist: Viel Wasser trinken, viel Cranberrysaft trinken oder D-Mannose einnehmen. Wenn’s richtig schlimm ist, dann werden Antibiotika verschrieben.

Auf Dauer ist die Gabe von Antibiotika aber auch problematisch: Antibiotika wirken nicht nur gegen die krankheitserregenden Bakterien, sondern auch gegen die nützlichen Bakterien im Darm. Dies kann das Gleichgewicht der Darmflora stören.

Betroffen sind viele. Zwar können auch Männer eine Blasenentzündung bekommen, doch am häufigsten trifft es Frauen. Mehr als die Hälfte aller Frauen erleidet mindestens einmal im Leben eine Blasenentzündung, medizinisch als Zystitis bekannt. Bei etwa einem Viertel der Erkrankten kehrt sie immer wieder zurück, oft mehrmals pro Jahr, was zu großer Verzweiflung führt.

Jetzt soll eine „Impfung“ diese Verzweiflung zumindest lindern. Was kann die?

Nach Ananas schmeckende „Impfung“

Englische Forscher stellten Anfang April die erste Langzeitstudie zu dem Impfstoff MV140 vor. Er besteht zu gleichen Teilen aus vier Bakterienstämmen, die bei Harninfekten eine Schlüsselrolle spielen. MV140 wird drei Monate lang täglich mit zwei Sprühstößen unter die Zunge verabreicht, die nach Ananas schmecken. Patienten und Patientinnen müssen also keinen Piks aushalten.

Die Beobachtung der Forscher: Von den knapp 90 Probanden und – vor allem – Probandinnen, die vorher jährlich von Harninfekten heimgesucht wurden, blieben nach der Impfung mehr als die Hälfte neun Jahre lang verschont. Im Durchschnitt dauerte es viereinhalb Jahre, bis es wieder zu einer Infektion kam. „Und von denen, die noch die eine oder andere Infektion bekamen, sagten uns viele, dass sie kein Antibiotikum einnehmen mussten, sondern das Trinken von viel Wasser ausreichte, um sie zu behandeln“, betont Studienleiter Bob Young vom Royal Berkshire Hospital im englischen Reading. Infiziert haben sich also einige zwar, aber der Schweregrad war heruntergegangen.

Wie funktioniert MV140?

„Die Ergebnisse untermauern, was in den letzten Jahren bereits über MV140 bekannt war“, sagt Florian Wagenlehner, Direktor der urologischen Klinik an der Universität Gießen. Er betont, dass es sich nicht im eigentlichen Sinne um eine „Impfung“ handelt, insofern es nicht zur Bildung spezifischer Abwehrkörper (Antikörper) gegen die Bakterien kommt. „Das funktioniert im unteren Harntrakt bisher noch nicht“, erklärt er.

„Es handelt sich vielmehr um eine Immunstimulation, also eine Anregung der angeborenen Immunabwehr.“ Es wird als die schnellste „Eingreiftruppe“ des menschlichen Immunsystems auf die Bakterien aufmerksam gemacht. So wird die Abwehr des Körpers verbessert, ohne dass gleich Antibiotika eingenommen werden müssen. Wie genau das durch MV140 angestoßen wird, sei noch nicht abschließend geklärt. Aber klar sei, dass er beim Sprühen unter die Zunge direkt an der dortigen Schleimhaut wirkt. „Und die steht wiederum in Kontakt zu den Schleimhäuten in den Harnwegen, sodass es dort zu einer besseren Immunantwort auf Infekte kommt“, so der Urologe.

Wo gibt es MV140?

Bisher ist MV140 nicht in Deutschland zugelassen, aber man kann es sich über internationale Apotheken besorgen. Zudem gibt es hierzulande bereits ein verschreibungspflichtiges Mittel, das ähnlich aufgebaut ist: Uro-Vaxom. Seine Wirksamkeit scheint aber laut Studienlage etwas schwächer zu sein, was an seiner Darreichung – es wird als Hartkapsel geschluckt und dadurch erst im Darm aufgenommen – liegen könnte.

Dafür verlangt MV140 in der Anwendung – drei Monate lang täglich zwei, manchmal sogar drei oder vier Sprühstöße unter die Zunge – vom Patienten ziemlich viel Disziplin. Die kann sich aber lohnen, denn werden chronische Blasenentzündungen nicht behandelt, können sie Nierenbeckenentzündungen auslösen.

Eine erfolgreiche Impfung bedeutet auch, dass weniger Antibiotika benötigt werden. Etwa 20 Prozent aller Antibiotika in der medizinischen Praxis werden zur Behandlung von Harnwegsinfekten verschrieben, was erheblich zur Entstehung von resistenten Bakterien beiträgt – einem der drängendsten Probleme der modernen Medizin. Eine vielversprechende Impfung gegen Blasenentzündungen könnte hier für Erleichterung sorgen.