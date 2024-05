Lieber fit als reich Warum junge Männer heute auf alte Statussymbole pfeifen

Wer will schon ein Haus, ein Auto oder ein Boot, wenn er 100 Kilo auf der Hantelbank stemmen kann?

Zumindest viele junge Männer der Generation Z würden sich eher für Letzteres entscheiden. Das Streben nach einem athletischen Körper scheint für sie heute wichtiger für ihre Identität zu sein als Statussymbole der Vergangenheit. Das zeigen überraschende Ergebnisse der Trendstudie „Jugend in Deutschland“.

Die 14- bis 29-Jährigen können demnach heute mit traditionellen Kennzeichen für Status nur noch wenig anfangen. Für 30 Prozent der Befragten spielen sie überhaupt keine Rolle mehr.

In der jungen Gesellschaft taugt materieller Erfolg nicht als Statussymbol. Trendstudie „Jugend in Deutschland“ über die Generation Z, die 16-bis 26-Jährigen

Die fünf wichtigsten Statussymbole der 14- bis 29-Jährigen sind der Befragung zufolge Intelligenz (37 Prozent), beruflicher Erfolg (27 Prozent), Fitness bzw. ein athletischer Körper (24 Prozent), Reisen (21 Prozent) und gutes Aussehen (20 Prozent). Junge Männer legen dabei grundsätzlich mehr Wert auf Statussymbole als Frauen.

„In der jungen Gesellschaft taugt materieller Erfolg nicht als Statussymbol“, schreiben die Studienautoren. Die Jugend habe sich vom materiellen Haben emanzipiert. „Statussymbole müssen im realen und im digitalen Leben bestehen: Fitness, Reisen und gutes Aussehen sind wesentliche Zutaten für eine erfolgreiche Selbstdarstellung und eine attraktive Wahrnehmung durch andere.“

Beim Thema Fitness zeigt sich ein deutlicher Geschlechterunterschied: Junge Männer beschäftigen sich in ihrer Freizeit neben Computerspielen signifikant häufiger mit Sport und Fitness als ihre Altersgenossinnen. Während 42 Prozent der jungen Männer dies in der Trendstudie als ihre liebste Freizeitbeschäftigung angaben, waren es bei den jungen Frauen nur 26 Prozent.

„Der hohe Stellenwert von Sport ist nicht neu, doch die Relevanz von Fitness als Sport, um sich körperlich und psychisch zu optimieren, ist deutlich gestiegen“, heißt es in der Studie, für die rund 2000 junge Menschen im Alter von 14 bis 29 Jahren befragt wurden.

Frauen unzufriedener mit ihrer Gesundheit

„Unsere Daten zeigen deutlich, dass für junge Männer ein athletischer Körper als Statussymbol wichtiger ist als für junge Frauen“, erklärt Kilian Hampel von der Universität Konstanz, der die Trendstudie zusammen mit den beiden Jugendforschern Simon Schmetzer und Klaus Hurrelmann verfasst hat. Während nur 18 Prozent der jungen Frauen dies angaben, waren es bei den Männern 30 Prozent.

Jugend-Trendstudie 2024 Die Trendstudie „Jugend in Deutschland“ ist die siebte ihrer Art. Nach Angaben der Autoren handelt es sich um eine repräsentative Online-Befragung, an der 2042 Personen im Alter von 14 bis 29 Jahren von Januar bis Februar 2024 teilgenommen haben. An der Methodik hat das Institut für Demoskopie Allensbach mitgearbeitet. Die Studie wird seit 2020 in regelmäßigen Abständen wiederholt. Die psychische Belastung ist nach Ergebnissen der Befragung unter den 14- bis 29-Jährigen hoch: 51 Prozent der Befragten klagen über Stress, 36 Prozent über Erschöpfung. Von den elf Prozent, die angeben, wegen Stress in psychiatrischer Behandlung zu sein, sind mehr Frauen (13 Prozent) als Männer (8 Prozent). Auch der Krankenstand ist sehr hoch, das Gefühl, nicht leistungsfähig zu sein, führt häufig zu Krankschreibungen. Die schlechte Stimmung der Jugendlichen hängt auch mit existenziellen Sorgen zusammen: Ein Fünftel der Befragten gibt an, Schulden zu haben, und das Vertrauen in das Rentensystem ist auf einem Tiefpunkt, wie man aus der letzten Befragung der Studie (2023) weiß. Nur elf Prozent glauben, dass sie später von ihrer gesetzlichen Rente gut leben können.

Eine Studie der Mintel-Marktforschung aus dem Jahr 2023 zeigte bereits einen ähnlichen Trend. 69 Prozent der Männer zwischen 16 und 24 Jahren gaben an, ein Fitnessstudio zu besuchen. Bei den jungen Frauen waren es 54 Prozent. 29 Prozent der Frauen im Alter von 16 bis 34 Jahren nannten als Hinderungsgrund, dass es ihnen unangenehm sei, vor anderen Menschen zu trainieren. Bei den jungen Männern waren dies nur 19 Prozent.

Frauen der „Generation Z“ sind demnach auch unzufriedener mit ihrer körperlichen Gesundheit (22 Prozent „unzufrieden oder sehr unzufrieden“) als Männer dieser Altersgruppe (zwölf Prozent), auch bei den „sehr Zufriedenen“ gibt es einen deutlichen Unterschied, rund zehn Prozent mehr Männer als Frauen gaben dies an (Männer: 27 Prozent, Frauen: 18 Prozent).

Es hat ein Umdenken im Gesundheitsbewusstsein stattgefunden, die Gefahren der Pandemie wirkten auf viele bedrohlich. Kilian Hampel, Universität Konstanz

Warum ist jungen Männern ein athletischer Körper wichtiger als jungen Frauen? Woher der Geschlechterunterschied kommt, lässt sich aus den Daten der Jugendstudie nicht eindeutig ableiten, sagt Kilian Hampel. „Es könnte damit zusammenhängen, dass es den jungen Mädchen in unserer Studie generell schlechter geht als den jungen Männern“, vermutet der Sozialforscher.

Junge Frauen berichten in der Untersuchung deutlich häufiger von psychischen Belastungen wie Antriebslosigkeit, Gereiztheit oder Ängsten – sie sind auch häufiger wegen dieser Belastungen in Behandlung (Frauen: 13 Prozent, Männer: acht Prozent).

Aus der Jugendstudie geht wie auch aus den Mintel-Daten hervor, dass junge Frauen generell unzufriedener als Männer sind – sowohl auf persönlicher als auch auf gesellschaftlicher Ebene. „Es ist gut möglich, dass sie diese Belastungen im Ausleben ihrer Hobbys hemmen“, sagt Hampel.

Fakt sei, dass gerade ein athletischer Körperbau als gesellschaftliches Schönheitsideal weiterhin stark gefördert werde – vor allem durch soziale Medien. Hampel sieht hier auch einen Einfluss durch die Corona-Pandemie: „Es hat ein Umdenken im Gesundheitsbewusstsein stattgefunden, die Gefahren der Pandemie wirkten auf viele bedrohlich.“

Darüber hinaus hätten die Lockdowns und der digitale Wandel auch zu einem Boom bei Home-Workouts, Fitness-Influencern und Heimfitnessgeräten geführt. „Ein Trend, der sich auch nach der Pandemie fortzusetzen scheint.“

Weniger Partys, mehr Sport

Der hohe Stellenwert der Gesundheit könnte sich auch darin widerspiegeln, dass laut der Jugend-Trendstudie das Feiern an Bedeutung verliert. Nur noch sechs Prozent aller Befragten zählen das Feiern zu ihren Lieblingsbeschäftigungen – eine deutliche Veränderung, denn bei der Befragung 2021 hatte die Feierlaune vor dem Hintergrund der vorangegangenen Corona-Einschränkungen noch auffällig zugenommen.

Sport und Fitness liegen bei beiden Geschlechtern insgesamt auf Platz eins (34 Prozent) vor Musik (31 Prozent), Gaming (29 Prozent) und Social Media (27 Prozent). „Hinzu kommt, dass Fitnessstudios sicher mehr sind als nur ein Ort zum Trainieren: Hier trifft man sich mit Freunden, trainiert gemeinsam, unterstützt sich gegenseitig – und macht vielleicht auch neue Bekanntschaften“, so Hampels Einschätzung.

Eine langfristige Entwicklung

Der Sexual- und Sozialwissenschaftler Heinz-Jürgen Voß von der Hochschule Merseburg sieht im Trend zu Sport und Muskelaufbau bei jungen Männern eine langfristige Entwicklung. Darauf würden Studien seit mehr als zehn Jahren immer wieder hinweisen.

Zu beobachten sei auch, dass Essstörungen, die bisher vor allem bei jungen Frauen bekannt waren, wie Bulimie und Magersucht, nun auch bei jungen Männern vermehrt auftreten.

„Es gibt in der Gesellschaft nicht nur einen höheren Leistungsanspruch an Männer wie in den 1970er und 80er Jahren, sondern Männer sollen heute auch noch schön und attraktiv sein“, sagt Voß.

Ein deutlicher Unterschied zu den Frauen bestehe heute auch darin, dass die Mädchen deutlich unzufriedener mit ihrem Körpergewicht sind. „Junge Männer sind zufriedener mit ihrem Körper, wünschen sich oft aber eine kräftigere Silhouette, also deutlich mehr Muskelmasse.“

Frauen der „Generation Z“ (16 bis 26 Jahre) sind unzufriedener mit ihrer körperlichen Gesundheit als junge Männer. © dpa/PantherMedia/Andrey Popov

Bei jungen Männern sei dabei auch eine Zunahme des sogenannten Übertrainierens zu beobachten, also Kraftsport in ungesundem Ausmaß. Die Entwicklung sei nicht unproblematisch. Übertrainieren könne zu Muskeldysmorphie führen oder mit ihr verbunden sein. Diese sogenannte Muskelsucht ist eine Selbstwahrnehmungsstörung ähnlich der Magersucht, bei der die Ausprägung der Muskulatur als unzureichend empfunden wird, obwohl man überdurchschnittlich trainiert ist.

Rechstruck Die Sozialforscher stellten in der Trendstudie einen deutlichen Rechtsruck in der jungen Bevölkerung fest. Demnach liegt die AfD bei den unter 30-Jährigen in der Wählergunst vorn. 22 Prozent der Befragten würden ihr aktuell bei einer Bundestagswahl ihre Stimme geben. 2022 lag dieser Wert noch bei neun Prozent, 2023 bei zwölf Prozent. Zum Vergleich: In aktuellen Umfragen für die Gesamtbevölkerung erreicht die AfD Werte um 18 Prozent. Mehr als 58 Prozent der Befragten mit AfD-Präferenz nutzen TikTok regelmäßig.

„Das kann die Gesundheit beeinträchtigen, aber auch das soziale Leben, wenn man zu sehr auf sich selbst fixiert und unzufrieden ist und sich ungünstig ernährt“, sagt Voß. Wie immer bei Suchterkrankungen werde es problematisch, sobald der Betroffene es als Problem für sich wahrnimmt oder eine gesundheitsgefährdende Situation eintritt.

Ein zeitweiliges Übertraining im jugendlichen Alter sei aber weniger problematisch. Gute Trainer in Fitnessstudios sollten dazu Hinweise geben, Pädagogen in Schulen ebenso, meint Voß.

Unerreichbare Körperideale

Problematisch findet der Experte für geschlechtliche und sexuelle Selbstbestimmung zudem, dass mittlerweile häufig auch eine Rückkoppelung an Schönheitsideale durch den Vergleich mit Bildern in sozialen Medien stattfindet, die teilweise geschönt sind. In den sozialen Medien und gerade auch in der Pornografie würden Körper häufig idealisiert dargestellt.

„Das sind Körperideale, die die meisten Menschen nicht erreichen“, sagt Voß. Der Trend sei nicht neu, aber durch die sozialen Medien und deren Verfügbarkeit noch einmal deutlich verstärkt worden.

Gerade die starke und dauerhafte Erreichbarkeit führe dazu, dass man sich mit einer größeren Anzahl von Menschen vergleiche, deren Bilder dann eben auch noch vielfach verzerrt und geschönt seien, egal ob schlank oder muskulös. Hinzu komme, dass Jugendliche sich heute stärker selbst darstellen wollen, sagt Voß.

Der Sexualforscher hält es in diesem Zusammenhang für wichtig, dass in den Schulen auch die Medienkompetenz gefördert wird. Gerade über die Unterschiedlichkeit der Körper müsse gesprochen werden, um die Zufriedenheit der Heranwachsenden mit dem eigenen Körper zu fördern.

Eine weitere Ursache für den stärkeren Körperkult bei jungen Männern sieht Voß in der zunehmenden Gleichstellung der Geschlechter: „Die Anforderungen an Männer bzw. Männlichkeiten haben sich verändert. Es zählt heute weniger, ob der Mann allein das Geld verdient, sondern er soll auch in der Familie präsent sein – und eben auch schön und attraktiv.“