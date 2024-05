Milliardenvorhaben in Adlershof Wird es was mit Bessys strahlender Zukunft?

Das Design passt zur Mission. Rundum von matt schimmernden Solarmodulen bedeckt und mit einem begrüntem Flachdach in der Mitte liegt „Bessy III“ in der Landschaft, zumindest auf den Entwürfen. Geht es um das Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB), soll im Ortsteil Adlershof bald ein neuer Ringbeschleuniger entstehen.

Ab 2035 wird er helfen, von neuen Solarzellen bis hin zu Wasserstoff- und Batterietechnik jede Menge Materialien für Zukunftstechnologien zu entdecken. Kostenpunkt: eine Milliarde Euro.

Der Gebäudekomplex ist Nachfolger des bereits 26 Jahre alten Bessy II. In die bis auf den letzten Quadratmeter mit Messapparaturen vollgestopfte kreisrunde Halle pilgern jedes Jahr fast 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus aller Welt, um ihre Proben zu analysieren.

Weiche Röntgenstrahlen

Das HZB ist stolz auf das brillante Licht, das hier rund um die Uhr produziert wird. Indem man schnelle Elektronen auf Kurven zwingt, entsteht Strahlung von Infrarot- bis Röntgenlicht. Bei Bessy II ist vor allem der Bereich der weichen Röntgenstrahlung von Interesse: „Wir sind die Softies“, sagt Antje Vollmer, die als Sprecherin der Anlage auftritt.

Dieses Licht könne in Materialien hineinleuchten, um etwa chemische Prozesse am Ort des Geschehens zu beobachten. Auch der dreidimensionale Aufbau von Molekülen lässt sich Atom für Atom durch die Streuung von Röntgenstrahlen rekonstruieren.

Synchrotronstrahlung Das Bessy ist ein „Synchrotron“, in dem Elektronen in einer Vakuum-Röhre mit annähernd Lichtgeschwindigkeit permanent im Kreis fliegen. Magneten lenken sie von ihrer eigentlich geraden Flugbahn ab, wobei Strahlung entsteht, auch Röntgenlicht: je enger die Kurve, desto energiereicher, also „härter“ das Licht. Bessy steht für „Berliner Elektronenspeicherring-Gesellschaft für Synchrotronstrahlung“. Diese baute 1981 den ersten Synchrotron Deutschlands in Berlin-Wilmersdorf mit 60 Metern Umfang.

Die Nachfrage für diese Art Strahlung ist weltweit deutlich größer als das Angebot. Auch das Bessy sei „um den Faktor zwei überbucht“, berichtet Vollmer. Partnerinnen wie die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt oder die Max-Planck-Gesellschaft nutzen Bessy II intensiv, stellen Infrastruktur und Personal zur Verfügung und werden dafür „in Photonen bezahlt“, wie Vollmer sagt – bekommen also Kontingente an Messzeit.

Lückenschluss im Spektrum

Härter, besser, schneller und stärker soll Bessy III werden – zwar „soft“ bleiben, aber auch in die Lücke zwischen hartem und weichem Röntgenlicht stoßen – die „Tender Gap“, wie Vollmer sie nennt. Das sei technisch anspruchsvoll. Aber zukunftsträchtige Energiematerialien lassen sich in diesem Bereich gut untersuchen.

„Wenn wir wegwollen von seltenen Erden und Lithium und hin zu besser verfügbaren Elementen, müssen wir in diesen Bereich vorstoßen“, sagt die Sprecherin, die selbst einmal an Bessy II forschte. Die Nachfolgeanlage sei in jeder Hinsicht leistungsfähiger, insbesondere durch ihre Kombination an neuen Methoden.

Blick in die Zukunft: Die Fassade von Bessy III könnte mit Photovoltaik-Modulen verkleidet werden. Den immensen Strombedarf können sie jedoch nicht decken. © HZB

So sieht das Konzept eine Integration von „komplementären Infrastrukturen“ vor – also etwa chemische Laboratorien direkt vor Ort. Bessy III wird auf jeden Fall viel Platz benötigen. Der Elektronenspeicherring wächst von 240 auf 350 Meter Umfang, das ist auch den neuesten Beschleunigertechnologien geschuldet.

Weggang wäre herber Verlust

Die Berliner Anlage scheint auch im übertragenen Sinne hell. In der wissenschaftlichen Community wird das Elektronen-Synchrotron zweifelsohne als Leuchtturmprojekt mit internationaler Strahlkraft gesehen. In seinem Umfeld in Adlershof entwickelte sich nach und nach ein Ökosystem, in dem sich naturwissenschaftliche Institute, Teile der Humboldt-Uni und Technologie-Firmen niedergelassen haben – 28.000 Leute arbeiten hier inzwischen.

„Die Relevanz von Bessy II für den Wissenschafts- und Technologiepark Adlershof ist auf gar keinen Fall zu unterschätzen“, sagt Cindy Böhme vom landeseigenen Unternehmen Wista, das das Areal verwaltet, also eigene Häuser vermietet, aber auch Grundstücke vermarktet und an der Stadtentwicklung beteiligt ist.

Geschichte des Technologieparks Adlershof Wo vor der Wende auf einem abgeriegelten Gebiet in Berlin-Adlershof fünf physikalische und chemische Institute der Akademie der Wissenschaften der DDR, staatlicher Fernsehfunk und Stasi-Militär saßen, entstand nach der Wende nach und nach ein Wirtschafts- und Wissenschaftscampus. Als eines der ersten wissenschaftlichen Großprojekte im wiedervereinigten Berlin hatte Bessy II einen Sogeffekt auf Institute und Firmen, die nach Adlershof zogen oder dort Zweigstellen eröffneten. Heute arbeiten auf dem Campus 28.000 Menschen.

„Bessy II war sehr früh am Standort, viele Forschungseinrichtungen sind gefolgt“, sagt sie. Diese und einige Unternehmen hätten eine Ansiedlung oder Eröffnung einer Zweigstelle in Adlershof von Bessy abhängig gemacht. Forschende würden es vor allem schätzen, die Infrastruktur vor Ort zu haben: „Diese kurzen Wege sind schon einmalig“, sagt Böhme dem Tagesspiegel. „Ohne Bessy wäre der Campus sehr viel ärmer und hätte sicher eine geringere Strahlkraft.“

Blick in die Halle von Bessy mit Experimentierstationen, mit denen die ganze Anlage vollgestopft ist. Die Einrichtung gehört zu den energieintensiven Forschungseinrichtungen. © dpa/Jens Kalaene

Nicht in trockenen Tüchern

„Es ist für uns essenziell, auf dem Campus in Adlershof zu bleiben“, sagt auch Vollmer. Das HZB schätzt die Nähe von Partnern und Zulieferern. Für das neue Projekt wolle man auf keinen Fall wegziehen, sondern weiterhin „Leuchtturm in einem gut integrierten Campus“ sein.

Ermutigend sei, dass das Konzept innerhalb der Helmholtz-Gemeinschaft erste Hürden genommen hätte. Über die Finanzierung für das Milliardenprojekt sei noch nichts entschieden, für den Erfolg müssten Wissenschaft, Gesellschaft und Politik alle an einem Strang ziehen.

Bessy II beansprucht schon heute ein beachtliches Areal am Britzer Verbindungskanal. Die Straße ist speziell präpariert, sodass Vibrationen der Fahrzeuge gedämpft werden. © HZB/Dirk Laubner

Bislang ist aber nicht einmal ein Standort gefunden. Hier beraten sich HZB und die Wista über die Anforderungen und mit den Behörden. Ein „Rattenschwanz“ an zeitintensiven Formalien gäbe es da, sagt Böhme. Zum Beispiel Beschlüsse durch das Land, Änderungen des Bebauungsplans, Gutachten und Bürgerbeteiligungen, und zum Schluss muss auch der Senat zustimmen.

Ärger erwartet Böhme keinen, denn auf politischer Seite würde der Standort Adlershof „seit Jahren als Erfolg wahrgenommen“. Eine Unterstützung hätte es für das Vorzeigeprojekt immer gegeben.

Wenn wir kein Grundstück finden, wäre das der große Showstopper für Bessy III in Adlershof. Cindy Böhme vom Management des Technologieparks in Adlershof.

„Aber wenn wir kein Grundstück finden – es muss ausreichend groß sein und speziellen Anforderungen wegen der Schwingungsempfindlichkeit der Geräte genügen – dann wäre das der große Showstopper für Bessy III in Adlershof“, sagt Böhme. Viel Auswahl gäbe es da nicht. Im Landschaftspark Johannisthal am Campus werde auf keinen Fall gebaut, versichert die Sprecherin. Mehr könne sie nicht verraten.

Umzug statt Abriss

Startet 2035 tatsächlich das dritte Bessy, werden viele Tonnen Magneten, Pumpen und Experimentalaufbauten umziehen. Einiges wird weitergegeben oder verschrottet: „Die Stromfresser wollen wir loswerden“, sagt Vollmer. Bis dahin wird die alte Anlage permanent mit Upgrades versorgt, sodass sie immer auf dem neuesten technischen Stand ist.

Nach dem Auszug soll die schwingungsentkoppelte Halle von Bessy II nicht weggerissen, sondern nachgenutzt werden, auch wenn noch nicht klar ist, von wem. Das passt ins Nachhaltigkeitskonzept des HZB, das bis 2035 Klimaneutralität verspricht. Dazu sind große Anstrengungen nötig: Derzeit hat Bessy eine kontinuierliche Leistung von drei Megawatt, so viel wie etwa 7000 Haushalte.

Bessy III soll daher auch nach den „höchstmöglichen Standards für nachhaltiges Bauen“ konstruiert werden, wie ein Autorenkollektiv um Vollmer in einem Aufsatz im Fachblatt „Synchrotron Radiation News“ darlegt. Dazu zählen ressourcensparendes Baumaterial, eine dem Klima angepasste Gebäudehülle und Rückgewinnung von Kälte und Wärme zur Klimatisierung.

Dennoch verschlingt eine solche Großanlage riesige Mengen an Ressourcen, auch im Unterhalt. Amortisiert sich so eine Investition? „Auf jeden Fall“, sagt Vollmer ohne zu zögern. „Uns rettet nur noch eine materialbasierte Energiewende.“ Um den Klimawandel zu bekämpfen, könne man auf moderne Anlagen wie Bessy III nicht verzichten.