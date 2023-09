Mit dem Klima gehen Erdnuss-Ernte in Niederbayern

Etwa 118 Tage nach der Aussaat sind in Niederbayern erste Erdnüsse eines Klimawandel-Projektes der bayrischen Landesanstalt für Landwirtschaft geerntet worden. Am Standort in Ruhstorf an der Rott haben Agraringenieur Klaus Fleißner vom Institut für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung (LfL) und sein Team am 20. September mit dem Pflücken begonnen - angesichts des wechselhaften Sommerwetters mit zufriedenstellendem Ergebnis.

Das Projekt ist eine Reaktion auf zunehmende Wetterextreme. Denn gerade Hitze und langanhaltende Trockenheit fordern auch in Bayern die Landwirtschaft heraus. Das LfL experimentiert in der dritten Saison mit trockentoleranten Pflanzen, neben Erdnüssen auch mit Sesam, Mung- und Augenbohnen.

Die Ernte falle je nach Erdnuss-Sorte unterschiedlich aus, sagte Fleißner. Einige hätten einen sehr guten Ertrag, andere weniger. Um herauszufinden, welche Sorten sich hierzulande eignen, würden Erdnüsse über mindestens drei Saisonen - um verschiedene Wetterlagen zu haben - sowie unter unterschiedlichen Bodengegebenheiten angepflanzt. Neben zwei Feldern bei Ruhstorf an der Rott gibt es Standorte in der Nähe von Ingolstadt und bei Kitzingen. Gut wäre, Sorten mit kürzeren Vegetationszeiträumen von 100 bis 110 Tagen zu finden, so Fleißner.

Erdnüsse werden auf einem Versuchsfeld in Bayern geerntet. © dpa/Armin Weigel

Das Wetter sei in diesem Sommer schwierig gewesen. Auf eine Phase mit Hitze und Trockenheit sei eine Periode mit Regen und kühleren Temperaturen gefolgt, dann wieder Wärme. „Den Regen mit 100 Litern Ende August hätte es nicht gebraucht“, bilanzierte Fleißner. Jedoch: „Die Pflanzen haben es gut überstanden.“

Wegen des Klimawandels dürften es Pflanzen wie Mais, Weizen, Gurke oder die Kartoffel künftig schwer haben, so die Einschätzung des LfL-Fachmannes. Der Vorteil von Erdnüssen? Sie seien Pfahlwurzler, deren Wurzel schon vier Wochen nach der Saat bis zu zwei Meter tief in den Erdboden reichten. Das heißt, die Wurzeln erreichen auch dann noch Wasser, wenn der Boden von oben her mangels Regen austrocknet.

Das Forschungsprojekt „Future Crop“ ist auf drei Jahre angelegt und wird vom bayerischen Landwirtschaftsministerium gefördert. Laut Fleißner ist bereits eine Verlängerung um drei Jahre beantragt.

(dpa)