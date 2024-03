Nach den schweren Unfällen in Berlin „Fahrerassistenzsysteme könnten Hunderte von Toten verhindern“

Herr Terzis, selbst neue Kleinwagen korrigieren heute bereits die Lenkung in Kurven und signalisieren eine „zu sportliche“ Fahrweise. Könnten solche Assistenzsysteme nicht auch schwere Unfälle wie jüngst in Berlin verhindern?

Moderne Fahrerassistenzsysteme sind heute in der Lage, Notbremsungen einzuleiten, Fußgänger und kritische Fahrsituationen zu erkennen und entsprechend einzugreifen. Diese hoch entwickelten Fahrerassistenzsysteme werden aufgrund einer neuen EU-Verordnung noch in diesem Jahr für neue Fahrzeuge verpflichtend.