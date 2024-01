Nach der Dürre ist vor der Flut Deutschland erwartet Wechsel der Extreme

Nach fünf zu trockenen Jahren hat sich das Blatt in Deutschland drastisch gewendet. Seit dem letzten Sommer hat es so viel geregnet, dass der Regen zuletzt sogar verbreitet zu Hochwasser geführt hat. Die ergiebigen Niederschläge der letzten Wochen haben aber auch ihr Gutes. Im Winter verbrauchen die Pflanzen wenig Wasser und die Verdunstung ist gering. So kann mehr Wasser versickern und den in den letzten Jahren gesunkenen Grundwasserspiegel wieder erhöhen.