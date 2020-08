Virologen-Kommission fordert Masken auch im Schulunterricht



Die in der Coronavirus-Krise eingesetzte Kommission der Gesellschaft für Virologie hat Präventionsmaßnahmen vorgeschlagen, die aus Sicht der Wissenschaftler nach den Ferien in den Schulen einhalten werden sollten. Neben der Empfehlung, die Schüler in kleineren, festen Gruppen zu unterrichten, schon bei milden Symptomen einer Atemwegsinfektion zu testen und Kurzzeitquarantäne anzuordnen, sprechen sich die Wissenschaftler eindeutig für den verpflichtenden Mund-Nasen-Schutz auch an Schulen aus.



„Im Hinblick auf die reale Gefahr der Übertragung zwischen Schülern, die zum Zeitpunkt der Infektiosität (noch) keine Krankheitssymptome haben, sprechen wir uns aus alleiniger virologischer Sicht daher für das konsequente Tragen von Alltagsmasken in allen Schuljahrgängen auch während des Unterrichts aus“, schreiben die Mitglieder der Kommission, zu der auch der Virologe Christian Drosten vom Institut für Virologie der Berliner Charité gehört, in einer Stellungnahme. Dies sollte begleitet werden durch eine altersgerechte Einführung der Kinder in die Notwendigkeit und den Umfang von Präventionsmaßnahmen.

Der Schulbetrieb müsse an pragmatische Konzepte gekoppelt sein, die das Risiko der Infektionsausbreitung an Schulen eliminieren oder zumindest deutlich reduzieren könnten. Für eine wirksame Unterdrückung der Virusausbreitung in der Gesamtgesellschaft bleibe es auch weiterhin eine Grundvoraussetzung, die Viruszirkulation in den Schulen niedrig zu halten. Gleichzeitig sei eine effektive Kontrolle der Neuinfektionen in der Umgebung der Schulen, also dem privaten Umfeld von Schülern und Lehrkräften, die beste Prävention für die Eintragung des Virus in die Schulen.

Weiter schreiben die Wissenschaftler, positiv getestete Schüler und Lehrer seien Indikatorfälle für Übertragungscluster. „Die sofortige Isolierung von Clustern hat sich in Japan in der Eindämmung der ersten Welle bewährt“, heißt es in der Stellungnahme. Dies sei auch durch die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts vorgesehen, jedoch sei die Umsetzung in der Praxis oft durch den Wunsch nach einstweiliger diagnostischer Abklärung des Ausmaßes einer Clusterübertragung verzögert.

„Zur Prävention größerer Schulausbrüche ist aber eine sofortige zumindest kurzzeitige Quarantäne des gesamten Sozialverbands erforderlich.“ Am Ende einer Kurzzeitquarantäne könne dann eine „Freitestung“ der Mitglieder des Clusters erfolgen, so dass weitere Quarantäne nicht mehr nötig wäre. Das Ziel der Tests von Schülern und insbesondere den Lehrern solle sein, dass innerhalb von 24 Stunden die Ergebnisse vorliegen.