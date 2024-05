Nahost-Debatte an den Unis Forscher wenden sich in offenem Brief gegen Israel-Boykott

Mehr als 6000 Unterschriften von Akademikern zählt ein aktueller offener Brief, der sich gegen den Boykott israelischer Forschender wie auch akademischer Institutionen ausspricht. „Zutiefst besorgt über die zunehmende Isolation unserer akademischen Kollegen in Israel“ sind die Unterzeichnenden, die sich vorwiegend zu den Geistes- und Sozialwissenschaften zählen.

Boykottaufrufe gegen israelische Institutionen seien nicht neu, hätten aber nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober und dem folgenden Krieg „eine neue Dimension angenommen“. Die „schrittweise, oft subtile Ausgrenzung“ von Israelis sei „alarmierend“ und widerspräche den grundlegenden Prinzipien der akademischen Freiheit, heißt es in dem Schreiben. „Wir treten entschieden für die Zusammenarbeit und die Fortsetzung der Arbeit mit ihnen ein.“

Subtile Ausgrenzung israelischer Forschender

Sie beziehen sich unter anderem auf einen Bericht in der israelischen Tageszeitung Haaretz vom 12. Mai, in der Diskriminierung israelischer Forschender dokumentiert wurde: beispielsweise die Beendigung von Forschungspartnerschaften, Ausladungen von Konferenzen oder Absage von akademischen Berufungen.

Ein akademischer Boykott sei kontraproduktiv und würde sowohl den Debatten in der israelischen Zivilgesellschaft, als auch dem Dialog zwischen Israel und Palästina schaden. Der Brief verweist dazu auf einen Essay des Jura-Professors Barak Medina von der Hebräischen Universität in Jerusalem (HUJI), der argumentiert, ein pauschaler Boykott würde auch die Position von Universitäten und ihren Angehörigen in der Öffentlichkeit schwächen.

Schwächung des liberalen Lagers

Medina weist auf Israels starke Forschung und Demokratie hin: Dem „lebhaften liberalen Lager“ würden viele Akademiker angehören. Diese Menschen gingen derzeit massenhaft auf die Straße und demonstrierten gegen die Politik ihrer Regierung, forderten einen Waffenstillstand und den Rücktritt Benjamin Netanjahus. „Eine starke israelische Wissenschaft ist ein entscheidender Faktor, um Israel auf den richtigen Weg zu bringen. Sie sollte unterstützt und nicht angegriffen werden“, schreibt Medina auf dem Blog der juristischen Fakultät.

Den Brief unterzeichneten auch etwa 160 Personen von Berliner Forschungseinrichtungen und Unis. Einige, wie der Islamforscher Florian Zemmin von der Freien Universität, der Antisemitismusforscher Peter Ullrich von der Technischen Universität, oder der NS-Forscher Michael Wildt von der Humboldt-Universität hatten zuvor in einem anderen offenen Brief die Räumung eines pro-palästinensischen Protestcamps an der FU kritisiert.

Dieses von mittlerweile 1000 Akademikern unterschriebene Statement hat eine heftige Debatte zum richtigen Umgang mit Nahost-Protesten an Hochschulen ausgelöst.

Die Unterzeichner des Schreibens gegen den Israel-Boykott betonen, der internationale Austausch sei unerlässlich, um eine „offene und akademische Gemeinschaft“ zu bewahren. „Wir rufen Wissenschaftler auf, sich in dieser kritischen Frage mit unseren israelischen Kollegen zu solidarisieren“, fordern die Unterzeichnenden.