Piep, piep, kleiner TU-Satellit Berliner Uni lässt Miniatursatelliten tanzen

Der Wind rüttelt an den Antennen, die sich in den grauen Januarhimmel recken. Bei knapp unter null Grad ist das Dach des Instituts für Luft- und Raumfahrt der Technischen Universität Berlin wahrlich kein Ort für Ferngespräche. Doch die Metallgestelle, die altmodischen TV-Antennen ähneln, lauschen durch die Wolken hindurch dem Signal von zwei milchkartongroßen Satelliten, die den Planeten gemeinsam in 560 Kilometer Höhe umkreisen. Bei gut 27.000 Kilometern pro Stunde rasen sie alle 95 Minuten einmal um den Erdball.