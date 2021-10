Die Präsidentin der Humboldt-Universität Sabine Kunst will ihr Amt niederlegen. Das erklärte die Ingenieurwissenschaftlerin und Wissenschaftsmanagerin, die die Humboldt-Universität seit 2016 in der zweiten Amtszeit leitet, am Dienstagvormittag im Akademischen Senat der HU.

Ihr Rücktritt erfolge aus Protest gegen das neue Berliner Hochschulgesetz (BerlHG) - zum Ende des Jahres, sagte Kunst. Sie habe sich die Entscheidung "analytisch und emotional" sehr schwer gemacht. "Das fällt mir außerordentlich schwer", betonte die HU-Präsidentin vor dem Gremium.

"Persönlich halte ich die wissenschaftspolitischen Weichenstellungen des BerlHG für gut gemeint, aber schlecht gemacht", heißt es in einer von der HU kurz nach der Rücktrittsankündigung verbreiteten persönlichen Erklärung Kunsts.

Als Vorsitzende der Landesrektorenkonferenz der Berliner Hochschulen hatte Kunst die Pläne zur Novelle des Berliner Hochschulgesetzes von Anfang an scharf kritisiert. Zuerst richtete sich der Protest gegen die Einschränkung der sogenannten Erprobungsklausel, die den Hochschulleitungen größere Freiräume bei Entscheidungen gibt.

Vorwurf, der Uni seien "die Füße weggeschlagen" worden

Dann wurde in letzter Minute eine Regelung in das Hochschulgesetz aufgenommen, nach der die Universitäten Postdoktoranden auf Qualifikationsstellen grundsätzlich entfristen müssen, wenn sie sich bewähren. "Uns ohne Ressourcen, jetzt auf gleich, ohne Übergang, die Füße wegzuschlagen: Das geht nicht", sagte Kunst.

"Ich habe dafür keine vernünftige Lösung", erklärte sie mit Bezug auf die Post-Doc-Regelung im Hochschulgesetz. In ihrer persönlichen Erklärung schreibt Kunst: "Die Novelle des BerlHG führt zwingend zu einer Transformation der ,Faculty' und der Personalstrukturen der Universität."

Mit den Änderungen zu den Postdoktoranden in Paragraf 110 "wird sich die Zahl von unbefristet beschäftigten wissenschaftlichen Mitarbeitern über die Jahre hinweg deutlich erhöhen", erklärt Kunst. Darauf seien die "aktuellen Strukturen" nicht ausgerichtet. Die "damit verbundenen Zielkonflikte" zu lösen, sei eine "Aufgabe der nächsten fünf bis zehn Jahre". Dafür will Kunst nun nicht mehr als Präsidentin zur Verfügung stehen.

Affront gegen die alte und die neue Wissenschaftspolitik

"Gut gemeint, aber schlecht gemacht": Kunsts Rücktritt ist ein Affront gegen den scheidenden Regierenden Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller und seinen Staatssekretär Steffen Krach (beide SPD), die das neue Hochschulgesetz politisch verantworten. Den Post-Doc-Paragrafen allerdings haben die Wissenschaftsexpert:innen der rot-rot-grünen Regierungsfraktion im letzten Moment durchgedrückt.

Da diese mit Tobias Schulze von der Linken und Ina Czyborra von der SPD aller Voraussicht nach in der Berliner Politik tonangebend bleiben, ist der Rücktritt der HU-Präsidentin eine schwere Hypothek für die Berliner Wissenschaftspolitik. Zwar betont Kunst, die selber SPD-Mitglied ist und 2011 bis 2016 Wissenschaftsministerin in Brandenburg war, auch an der HU gebe es eine "hohe Unzufriedenheit mit den unwägbaren Zukunftsaussichten" für exzellente Nachwuchsforschende.

Tobias Schulze, der auf Twitter präsent ist, kommentierte Kunsts Rücktritt zunächst nur mit zwei Buchstaben: "Ui." Offizielle Reaktionen aus der Berliner Politik gab es zunächst nicht.

3,5 Prozent mehr pro Jahr nicht ausreichend

Kunst erklärt auch eine "breite Unterstützung" der Universität für die Initiative #IchBinHanna, die sich für Dauerstellen auch unterhalb der Professur einsetzt. Doch "in ihrer Gesamtheit" würden die Gesetzesänderungen "die exzellente Weiterentwicklung der Humboldt-Universität und letztlich den Wissenschaftsstandort Berlin" gefährden.

Für die Kosten, die insbesondere die Verstetigung der Post-Doc-Stellen bedeuteten, reiche die Budget-Aufstockung von jährlich 3,5 Prozent auch in den kommenden fünf Jahren bei weitem nicht aus, so Kunst.

Ihre Universität sieht Kunst indes aktuell gut aufgestellt - auch durch das übrige, unlängst neu gewählte Präsidium. Eine positive Zwischenbilanz zieht die scheidende Präsidentin auch für die in der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern geförderte Berlin University Alliance, die an der HU gut verankert sei.

"Es ist also vieles erreicht und sicher wird es den Humboldtianer:innen gelingen, auch die neuen Herausforderungen zu meistern", schließt Kunst. Sie ruft ihre Universität auf, "das neue Gesetz visionär umzusetzen" - mit einem "neuen anderen Blick durch eine neue Hochschulleitung".