Reiseführer für Weltraumtouristen Ein Astronaut teilt sein Raumfahrtwissen

Erst vor wenigen Tagen brachen die Weltraumtouristen der Virgin Galactic des britischen Milliardärs Richard Branson zu ihrem ersten Flug auf. 85 Kilometer transportierte das Raumschiff „VSS Unity“ die drei Passagiere in die Höhe.

Der Weltraum beginnt laut der Fédération Aéronautique Internationale (FAI) jedoch erst bei 100 Kilometern, der sogenannten Kármán-Grenze. Die drei Touristen zahlten jeweils also ein paar Hunderttausend US-Dollar, um beinahe im Weltraum zu sein. Hätten sie Ulrich Walters Reiseführer durchs Universum gelesen, wäre ihnen das nicht passiert.

Zum Buch Ulrich Walter: Reiseziel Weltraum. Der ultimative Guide zu den Sternen. Polyglott ein Imprint von Gräfe und Unzer Verlag GmbH, München 2023. 224 Seiten, 20 Euro. Reiseziel Weltraum - Ulrich Walter © Polyglott

Das neue Buch des Diplom-Physikers und Astronauten „Reiseziel Weltraum“ widmet sich der Raumfahrt und dem Weltraumtourismus. Walter startet mit einem historischen Abriss der Raumfahrt, räumt mit Weltraummythen auf und ergründet die Anfänge des Weltraumtourismus, die, je nach Definition, bereits in den 80er oder frühen 2000er Jahren liegen.

Ulrich Walter verbrachte selbst neun Tage im Weltraum. © NASA

Das Buch erschien im Polyglott-Verlag, der eigentlich für Reiseliteratur bekannt ist. Doch genau an diesem Stil orientiert sich Walter, inklusive Top-10-Highlights und Diskussion der verschiedenen Reiseanbieter. Er geht den Fragen nach: Was müssen Sie tun, um in den Weltraum zu kommen? Was müssen Sie beachten, was erwartet Sie dort, wie viel müssen Sie bezahlen?

Er spricht seine Leserinnen und Leser direkt an, erzählt von seinen eigenen Erfahrungen im Space-Shuttle Columbia 1993 und gibt einen gründlich recherchierten Abriss über den aktuellen Stand des Weltraumtourismus.

Obwohl Walter sein Werk bewusst mit einem Augenzwinkern geschrieben hat, liest es sich kurz nach dem Unglück des Titan Tiefsee-U-Boots mit einem bitteren Beigeschmack. Walter setzt die Prämisse, dass seine Leserinnen und Leser gern in den Weltraum möchten, und räumt der Frage, ob sie es denn tun sollten, den ökologische und sicherheitsrelevanten Bedenken, selbst für ein humorvoll geschriebenes Buch nur wenig Platz ein.